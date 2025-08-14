NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Alud de tierra

Una avalancha se llevó por delante un pueblo en India y dejó al menos 56 muertos

agosto 14, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Avalancha se llevó un pueblo en India / FOTO: Captura de pantalla
Las fuertes lluvias han provocado aludes de lodo en la región de Cachemira y desató la catástrofe en un pueblo de montaña del Himalaya.

Los aludes de lodo provocados por las lluvias torrenciales del jueves en un pueblo de montaña del Himalaya, en la región de Cachemira bajo administración india, dejaron al menos 56 muertos, informó un responsable local.

Se trata de la segunda catástrofe importante causada por inundaciones mortales en India en agosto.

"Las noticias son sombrías," dijo en un comunicado el ministro en jefe de Cachemira, Omar Abdullah, al informar sobre los daños por las fuertes lluvias que habían golpeado el distrito de Kishtwar.

Multitudes se agolparon en un hospital de Kishtwar mientras las personas llevaban a algunos de los heridos en camillas.

Irshad dijo que se reportaron 80 personas desaparecidas y 300 fueron rescatadas, "50 de ellas están heridas de gravedad" y fueron enviadas a hospitales cercanos.

Un video publicado en redes sociales por un político local muestra a los socorristas alineando cuerpos sin vida en el suelo cubierto de barro y cubriéndolos con sudarios blancos.

La aldea de Chisoti, la más afectada, está situada en la ruta de una peregrinación hindú hacia el santuario de Machail Mata.

Los equipos de rescate podrían tener dificultades para acceder a la zona porqué las carreteras están dañadas tras varios días de violentas tormentas.

Esta zona se encuentra a más de 200 kilómetros por carretera de Srinagar, la principal ciudad de la región.

"Se prestará toda la ayuda necesaria a las personas necesitadas", declaró el primer ministro indio, Narendra Modi.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son frecuentes durante la temporada del monzón, de junio a septiembre, pero los expertos apuntan que el cambio climático, asociado a un desarrollo mal planificado, aumenta su frecuencia y gravedad.

