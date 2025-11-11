NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Martes, 11 de noviembre de 2025
Sistema Solar

Astrónomos canadienses observan cómo una estrella devora un planeta similar a la Tierra: “este descubrimiento desafía nuestra comprensión”

noviembre 11, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Enana blanca LSPM J0207+331 y su disco de acreción | Foto Canva
Enana blanca LSPM J0207+331 y su disco de acreción | Foto Canva
El coautor del estudio señala que “algo alteró este sistema mucho tiempo después de que la estrella muriera”.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Un reciente artículo publicado en The Astrophysical Journal ofrece una mirada directa a lo que le podría suceder a la Tierra cuando el Sol agote su combustible. El estudio liderado por un equipo de la Universidad de Montreal, Canadá, identificó una antigua enana blanca que está devorando los restos de su propio sistema planetario.

o

Su observación se dio gracias a los telescopios del Observatorio W.M. Keck de Hawái, los investigadores detectaron indicios de un disco de escombros orbitando a su alrededor, lo que interpretaron como una señal manifiesta de que continuaba absorbiendo material rocoso miles años después de su muerte.

Este descubrimiento desafía nuestra comprensión de la evolución de los sistemas planetarios”, agregó la líder de la investigación Érika Le Bourdais en una nota de prensa.

La antigua estrella ya había sido observada tiempo atrás, en el 2019, recibió el nombre de LSPM J0207 + 331, se encuentra en la constelación de Triángulo a unos 145 años de la Tierra.

Este descubrimiento ha permitido estudiar la composición de los antiguos mundos destruidos, de acuerdo con Patrick Dufour, coautor del estudio “las enanas blancas ofrecen una de las pocas formas de medir directamente la composición de los exoplanetas”.

De esta manera los astrónomos han logrado investigaciones gratificantes debido a la enorme variedad de metales que han podido detectar, entre ellos está el sodio, calcio, hierro, magnesio, cobalto y níquel.

¿Qué dejó la estrella tras ser devorada?

El análisis químico sugiere que el planeta devorado parecía tener una estructura parecida a la Tierra, con un manto rocoso bajo el cual existía un núcleo metálico.

Hasta el momento los niveles de elementos detectados es el más alto jamás registrado en una enana blanca rica en hidrógeno, por su parte, la autora esperaba “encontrar solo unos pocos elementos, pero hallamos docenas”.

o

Asimismo, la “atmósfera (quedó) contaminada” por los restos de los cuerpos de lo que antes fue un sistema solar, fenómeno denominado acreción.

Finalmente, cabe resaltar que a estrella LSPM J0207 + 3331 tiene más de 3.000 millones de años. Los astrónomos señalan que en condiciones normales, los restos planetarios deberían desactivarse mucho antes tras la muerte de su estrella.

Temas relacionados:

Sistema Solar

Planetas

Planeta Tierra

Universo

Estrella

Agujero negro

Espacio

Vía Láctea

Fenómeno

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Funcionará el “modelo Bukele” en Ecuador? Un exdirector de Inteligencia dice porqué no

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Llegada del portaviones Gerald Ford al Caribe sería el comienzo de las “operaciones psicológicas contra Maduro”, según experto

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hay una similitud, pero no va a ser igual": explican funcionamiento de cárcel ecuatoriana, muy parecida a la de Bukele, que fue inaugurada por Noboa

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Si cae el régimen Venezuela, puede caer Cuba o Nicaragua? Esto dicen los expertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Portaviones USS Gerald Ford (EFE)
Portaviones

Llegada del portaviones Gerald Ford al Caribe sería el comienzo de las “operaciones psicológicas contra Maduro”, según experto

Cielo Paz, esposa de José Medina - AFP
Condena

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Portaviones Gerald R. Ford - Foto America's Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Armada de EE. UU. precisa la misión del portaviones Gerald R. Ford en el Caribe sur y revela su impactante poder militar

Bernie Moreno, senador de EE. UU. (AFP)
Bernie Moreno

"No tenemos un líder en Colombia que nos permita seguir un camino de beneficio mutuo": Bernie Moreno se pronuncia sobre Petro y la relación con Estados Unidos

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Espacio | Foto Canva
Asteroide

Así será la misión que perseguirá al asteroide Apophis, el llamado “Dios del Caos”

La Superluna y otros eventos astronómicos de noviembre - Foto: EFE
Astronomía

Desde la superluna más grande del año hasta lluvia de estrellas: estos son los eventos astronómicos más destacados de noviembre

EEI - Foto Canva/ Foto IG @Olegmks (Oleg Artemiev)
Estación Espacial Internacional

Cosmonauta captó video de cómo se ven Venezuela, Colombia y el Caribe desde una importante estación espacial: "ni la NASA transmite de esa forma"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Sofía Vergara | Foto: EFE
Sofía Vergara

El ácido comentario que hizo Sofía Vergara sobre una reconocida marca de café: “a mí me sabe a quemado”

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Abogado de Petro sobre inclusión en la Lista Clinton: "Fue por sus posturas sobre Venezuela y por la causa palestina"

Cristiano Ronaldo (AFP)
Cristiano Ronaldo

El bailecito de Cristiano Ronaldo para celebrar su doblete que llevó a la victoria al Al Nassr y lo acerca al récord de los mil goles

Luis Ratti
Régimen de Maduro

Esta es la lista de venezolanos en el exilio a los que Luis Ratti solicita "anular" la nacionalidad

La Cámara de Representantes de Uruguay comienza a debatir la legalización de la eutanasia - Foto AFP
Uruguay

Uruguay se prepara para votar la primera ley de eutanasia en América Latina

MTV | Foto AFP
MTV

Fin de una era: MTV apaga sus canales de música tras más de 40 años marcando la cultura pop

Canción de la Copa del Mundo en el 2026 / Foto EFE - Captura de video
Música

Así suena 'Somos más', la nueva canción del Mundial 2026 interpretada por Carlos Vives, Wisin, Emilia y Xavi

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre