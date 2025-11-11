Astrónomos canadienses observan cómo una estrella devora un planeta similar a la Tierra: “este descubrimiento desafía nuestra comprensión”

Un reciente artículo publicado en The Astrophysical Journal ofrece una mirada directa a lo que le podría suceder a la Tierra cuando el Sol agote su combustible. El estudio liderado por un equipo de la Universidad de Montreal, Canadá, identificó una antigua enana blanca que está devorando los restos de su propio sistema planetario.

Su observación se dio gracias a los telescopios del Observatorio W.M. Keck de Hawái, los investigadores detectaron indicios de un disco de escombros orbitando a su alrededor, lo que interpretaron como una señal manifiesta de que continuaba absorbiendo material rocoso miles años después de su muerte.

“Este descubrimiento desafía nuestra comprensión de la evolución de los sistemas planetarios”, agregó la líder de la investigación Érika Le Bourdais en una nota de prensa.

La antigua estrella ya había sido observada tiempo atrás, en el 2019, recibió el nombre de LSPM J0207 + 331, se encuentra en la constelación de Triángulo a unos 145 años de la Tierra.

Este descubrimiento ha permitido estudiar la composición de los antiguos mundos destruidos, de acuerdo con Patrick Dufour, coautor del estudio “las enanas blancas ofrecen una de las pocas formas de medir directamente la composición de los exoplanetas”.

De esta manera los astrónomos han logrado investigaciones gratificantes debido a la enorme variedad de metales que han podido detectar, entre ellos está el sodio, calcio, hierro, magnesio, cobalto y níquel.

¿Qué dejó la estrella tras ser devorada?

El análisis químico sugiere que el planeta devorado parecía tener una estructura parecida a la Tierra, con un manto rocoso bajo el cual existía un núcleo metálico.

Hasta el momento los niveles de elementos detectados es el más alto jamás registrado en una enana blanca rica en hidrógeno, por su parte, la autora esperaba “encontrar solo unos pocos elementos, pero hallamos docenas”.

Asimismo, la “atmósfera (quedó) contaminada” por los restos de los cuerpos de lo que antes fue un sistema solar, fenómeno denominado acreción.

Finalmente, cabe resaltar que a estrella LSPM J0207 + 3331 tiene más de 3.000 millones de años. Los astrónomos señalan que en condiciones normales, los restos planetarios deberían desactivarse mucho antes tras la muerte de su estrella.