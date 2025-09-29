"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

El medio NBC News afirmó que fuentes citadas aseguran que Washington estaría considerando abrir un nuevo frente en América Latina.

Según la fuente del medio, el Pentágono estaría evaluando ataques militares contra objetivos de narcotráfico dentro de Venezuela.

Para hablar sobre este tema, Guillermo Cueto, exoficial de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos y especialista en contraterrorismo y contrainteligencia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El exoficial se refirió a la posibilidad de que Estados Unidos ataque a narcotraficantes dentro de Venezuela diciendo: “es una posibilidad total” porque “Nicolás Maduro ha sido designado como la cabeza de un cártel del narcotráfico y una organización narcoterrorista, desde todo el punto de vista de jurisprudencia de los Estados Unidos y otros países él es un blanco”.

Además, considera que la metodología que está usando la unión americana es “un gradualismo”, por lo que considera que “la dirección que se toma y se va a tomar va a ser gradual”.

Y añadió que, “los blancos prioritarios en ese gradualismo, van a ser lugares como laboratorios, almacenamientos, medios logísticos y hasta inclusive lugares donde haya movilidad o logística terrestre”.