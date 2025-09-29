NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Lunes, 29 de septiembre de 2025
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Guillermo Cueto, exoficial de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos, conversó sobre la posibilidad de que la unión americana realice ataques militares contra narcotraficantes al interior de Venezuela.

El medio NBC News afirmó que fuentes citadas aseguran que Washington estaría considerando abrir un nuevo frente en América Latina.

Según la fuente del medio, el Pentágono estaría evaluando ataques militares contra objetivos de narcotráfico dentro de Venezuela.

Para hablar sobre este tema, Guillermo Cueto, exoficial de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos y especialista en contraterrorismo y contrainteligencia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

o

El exoficial se refirió a la posibilidad de que Estados Unidos ataque a narcotraficantes dentro de Venezuela diciendo: “es una posibilidad total” porque “Nicolás Maduro ha sido designado como la cabeza de un cártel del narcotráfico y una organización narcoterrorista, desde todo el punto de vista de jurisprudencia de los Estados Unidos y otros países él es un blanco”.

Además, considera que la metodología que está usando la unión americana es “un gradualismo”, por lo que considera que “la dirección que se toma y se va a tomar va a ser gradual”.

Y añadió que, “los blancos prioritarios en ese gradualismo, van a ser lugares como laboratorios, almacenamientos, medios logísticos y hasta inclusive lugares donde haya movilidad o logística terrestre”.

Temas relacionados:

Estados Unidos y Venezuela

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es potestad de cualquier Estado aceptar o rechazar el ingreso a su territorio de personas extranjeras": excanciller sobre renuncia a la visa de funcionarios colombianos como protesta a medida de EE. UU. sobre Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Posturas del presidente Petro aumentan la tensión y la incertidumbre en la relación entre Colombia y EE. UU.”: María Claudia Lacouture

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Dos candidatos más se suman a la condienta electoral a la presidencia de 2026 - Foto Casa de Nariño: EFE
Candidatos presidenciales

Dos candidatos más se suman a la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026 en Colombia

Protestas en Portland (AFP)
Donald Trump

Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

Gustavo Petro - Foto Canva
Colombia

Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” al retirar visado a Gustavo Petro

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Régimen venezolano publica imágenes de ejercicios militares en Falcón como respuesta a video de EE. UU. con la recompensa de Maduro

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski pide a los países aliados medidas decisivas contra Rusia tras ataque masivo en Ucrania

Más de Actualidad

Ver más
Papa León XIV - EFE
Papa León XIV

¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio confirma más acciones de EE. UU. contra el narcotráfico y el Cartel de los Soles en el Caribe: “es una amenaza inminente, no les importa perder un barco”

Explosión en México / FOTO: Captura de pantalla
Explosión

Momento exacto de la fuerte explosión del camión con gas que deja al menos seis muertos en México

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Papa León XIV - EFE
Papa León XIV

¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio confirma más acciones de EE. UU. contra el narcotráfico y el Cartel de los Soles en el Caribe: “es una amenaza inminente, no les importa perder un barco”

Néstor Lorenzo previo al juego Colombia ante Bolivia por la penúltima fecha de las Eliminatorias - Foto: AFP
Selección Colombia

“Nos ha complicado en muchas ocasiones, la última vez pensamos que le íbamos a hacer cuatro goles y no fue así”: Néstor Lorenzo previo al juego Colombia vs. Bolivia

Explosión en México / FOTO: Captura de pantalla
Explosión

Momento exacto de la fuerte explosión del camión con gas que deja al menos seis muertos en México

Conflicto en al Franja de Gaza - AFP
Israel - Hamás

Comisión investigadora de la ONU dice que se está cometiendo un "genocidio" en Gaza mientras Israel lanza un ataque terrestre contra el enclave palestino

Falcao García, jugador - Foto de EFE
Radamel Falcao García

Radamel Falcao confesó la razón por la que sufrió de ansiedad cuando jugaba en Millonarios

Nicolás Maduro´y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Nicolás Maduro

Revelan propuesta que Nicolás Maduro habría hecho para negociar con Donald Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda