Jueves, 11 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

Así pasó el chavismo el día del Premio Nobel a Machado: Maduro bailó al ritmo de "don't worry, be happy" y Cabello aseguró que el régimen la "sacó" de Venezuela

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro / Foto: AFP
Cabello afirma que Machado "salió del país sin drama y sin la épica que su maquinaria comunicacional intenta fabricar.

Maduro bailando en una tarima, gritando frases en mal inglés bajo la lluvia de Caracas y frente a una marcha campesina y Cabello leyendo "cartas" en su programa en las que ironiza sobre la salida de María Corina Machado de Venezuela.

Así pasó el chavismo este miércoles lluvioso en Caracas, cuando Venezuela miraba expectante la entrega del Premio Nobel de la Paz y se confirmaba la salida del país de su líder, hasta ahora en la clandestinidad.

Pero el golpe mas duro fue la interceptación de un barco con petróleo venezolano que intentó esquivar las sanciones, algo que calificó el régimen como un "robo".

En la tarde, Maduro estuvo en la marcha campesina en el centro de Caracas. Allí bailó, gritó, e intentó volver a repetir la escena de cantar en mal inglés.

Ante sus peticiones, en la tarima pusieron la canción "Don't worry, be happy", que bailó de un extremo a otro con un sombrero de paja.

En la noche fue el turno de Diosdado Cabello, quien usando el mismo formato de burla leyendo supuestas cartas de "patriotas cooperastes" habló de la versión del chavismo sobre la salida de María Corina Machado.

"Solo puedo decir que nosotros la pusimos en Europa" dijo ironizando Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando, sobre la salida de Venezuela de la ganadora del Nobel, María Corina Machado, quien ahora se encuentra en Oslo.

Cabello afirma que Machado "salió del país sin drama y sin la épica que su maquinaria comunicacional intenta fabricar.

"Todo ese misterio para que la gente preguntara dónde está, la dejaron salir (...) fue un ejercicio de mercadeo político con el fin de monopolizar la atención mediática", y antes mencionó "fue ella misma la que dijo que nunca se iba del país".

"El espectáculo viene con todo, las narrativas heroicas y anécdotas infladas", dijo leyendo la supuesta carta de un "patriota cooperante " que usa para hablar por sí mismo.

