NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Unión Europea

Unión Europea prorroga hasta 2027 sus sanciones individuales contra 69 personas relacionadas con el régimen de Venezuela

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
La medida de la UE contra el régimen de Venezuela se remonta a noviembre de 2017.

Este lunes, el Consejo de la Unión Europea renovó las medidas restrictivas contra decenas de personas relacionadas con el régimen de Venezuela.

Según el documento, la decisión se toma debido a la situación en Venezuela y se prorroga por un año más, hasta el 10 de enero de 2027.

“Esta decisión se ha tomado a la luz de las persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como de las continuas violaciones de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, incluso en relación con la celebración y los acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”.

En la lista figuran 69 personas que, bajo la medida, están sujetas a la congelación de activos y a la prohibición de proporcionar fondos o recursos económicos, tanto directa como indirectamente.

Asimismo, los sancionados también están sujetos a prohibiciones de viaje en la Unión Europea.

La medida de la UE contra el régimen de Venezuela se remonta a noviembre de 2017.

Estas medidas incluyen un embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, así como la “imposición de prohibiciones de viaje y la congelación de activos de las personas incluidas en la lista”.

El documento añade que “tal y como se establece en una declaración de la UE de fecha 10 de enero de 2025, el objetivo de las medidas restrictivas específicas de la UE es apoyar una solución negociada y democrática a la crisis en Venezuela”.

Y reitera que la UE “no ha adoptado ninguna medida que pueda causar daño al pueblo venezolano
o a la economía”.

“La responsabilidad de poner fin a la crisis en Venezuela recae en sus autoridades”, dice.

Asimismo, el organismo aclaró que “la revocación de las sanciones dependerá de que se produzcan avances tangibles en materia de derechos humanos y Estado de Derecho”.

Esta decisión ocurre en medio de la máxima presión de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Mientras la UE aumenta su presión sobre importantes figuras de la dictadura, la unión americana se acerca al país sudamericano para buscar la salida de Maduro y el regreso de la libertad.

