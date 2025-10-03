¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

En las principales ciudades de Colombia se dieron unas fuertes protestas propalestinas que terminaron con nuevos actos de vandalismo y violencia.

Tras los mensajes y discursos de odio por parte de presidente colombiano, Gustavo Petro, los actos violentos tomaron más fuerza.

Desde varios sectores del país cuestionan la postura que ha tomado el líder de Pacto Histórico ante la guerra que se desarrolla en la Franja de Gaza.

El mandatario apuntó contra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), misma que ha sido señalada por la Global Movement to Gaza, de apoyar la guerra.

En entrevista con el programa La Noche, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, habló sobre la denuncia que realizó en la que señala que un supuesto organizador de las protestas propalestinas sería un contratista de la Presidencia.

Briceño aseguró que se trata de Juan Camilo Villalobos, quien es uno de los activistas más fuertes del presidente Gustavo Petro y quien ha “liderado todo este tipo de protestas, pero que ha estado muy activo en todo el tema de palestina”.

“Ellos habían querido venderle al país el movimiento propalestino, como lo dijo la exministra Susana Muhammad como si fuera un movimiento ciudadano espontáneo”, añadió.

Y añadió que han encontrado que Villalobos es “todavía contratista en el Departamento Administrativo de la Presidencia y que se encarga allí de temas de derechos humanos”.

Además, reveló que el funcionario ha tenido una vinculación de casi 300 millones de pesos durante los últimos meses con el propio gobierno nacional, específicamente en la presidencia.

“En la ejecución de dichos contratos, se encuentran evidencia de que le estábamos pagando para hacer activismo propalestina”, puntualizó.

Por su parte, el periodista y analista político, Esteban Román, comentó en La Noche de NTN24 que la guerra en Gaza ha sido tomada por líderes latinoamericanos como un modo para tener diferencias con Donald Trump con el objetivo de “subir sus propias posiciones en las encuestas”.

Y que en el caso de Petro esto es “inaudito porque él está buscando directamente esa confrontación sin preocupación por lo que puede ocasionar con su principal socio comercial" y que su postura “podría generar un verdadero problema para Colombia”.