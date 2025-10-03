NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Viernes, 03 de octubre de 2025
Gustavo Petro

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El mandatario ha apuntado contra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), misma que ha sido señalada por la Global Movement to Gaza, de apoyar la guerra.

En las principales ciudades de Colombia se dieron unas fuertes protestas propalestinas que terminaron con nuevos actos de vandalismo y violencia.

Tras los mensajes y discursos de odio por parte de presidente colombiano, Gustavo Petro, los actos violentos tomaron más fuerza.

Desde varios sectores del país cuestionan la postura que ha tomado el líder de Pacto Histórico ante la guerra que se desarrolla en la Franja de Gaza.

El mandatario apuntó contra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), misma que ha sido señalada por la Global Movement to Gaza, de apoyar la guerra.

En entrevista con el programa La Noche, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, habló sobre la denuncia que realizó en la que señala que un supuesto organizador de las protestas propalestinas sería un contratista de la Presidencia.

o

Briceño aseguró que se trata de Juan Camilo Villalobos, quien es uno de los activistas más fuertes del presidente Gustavo Petro y quien ha “liderado todo este tipo de protestas, pero que ha estado muy activo en todo el tema de palestina”.

“Ellos habían querido venderle al país el movimiento propalestino, como lo dijo la exministra Susana Muhammad como si fuera un movimiento ciudadano espontáneo”, añadió.

Y añadió que han encontrado que Villalobos es “todavía contratista en el Departamento Administrativo de la Presidencia y que se encarga allí de temas de derechos humanos”.

Además, reveló que el funcionario ha tenido una vinculación de casi 300 millones de pesos durante los últimos meses con el propio gobierno nacional, específicamente en la presidencia.

“En la ejecución de dichos contratos, se encuentran evidencia de que le estábamos pagando para hacer activismo propalestina”, puntualizó.

Por su parte, el periodista y analista político, Esteban Román, comentó en La Noche de NTN24 que la guerra en Gaza ha sido tomada por líderes latinoamericanos como un modo para tener diferencias con Donald Trump con el objetivo de “subir sus propias posiciones en las encuestas”.

Y que en el caso de Petro esto es “inaudito porque él está buscando directamente esa confrontación sin preocupación por lo que puede ocasionar con su principal socio comercial" y que su postura “podría generar un verdadero problema para Colombia”.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Protestas Colombia

Palestina

Guerra en Gaza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Deseo que se convierta en un referente de libertad y de democracia”: Mariana Gómez del Campo sobre la tercera edición del Foro América Libre

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto explica las implicaciones del aviso de Trump de un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Actualidad

Ver más
Capitolio de Washington DC (AFP)
Palestina

Legisladores de EE. UU. respondieron al reconocimiento de un Estado palestino por parte de Australia, Canadá y Reino Unido: "sólo recompensa a los carniceros y violadores de Hamás”

Flotilla Global Sumud - AFP
Mar

Se conocen nuevos videos de cuando Israel interceptó barcos de la flotilla Global Sumud; pasajeros arrojaron sus celulares al mar al verse rodeados

Charlie Kirk | Foto: EFE
Charlie Kirk

El dramático testimonio de Brandon Russon, un joven que estaba a solo cinco metros de la tarima donde Charlie Kirk fue baleado y asesinado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Capitolio de Washington DC (AFP)
Palestina

Legisladores de EE. UU. respondieron al reconocimiento de un Estado palestino por parte de Australia, Canadá y Reino Unido: "sólo recompensa a los carniceros y violadores de Hamás”

Flotilla Global Sumud - AFP
Mar

Se conocen nuevos videos de cuando Israel interceptó barcos de la flotilla Global Sumud; pasajeros arrojaron sus celulares al mar al verse rodeados

Charlie Kirk | Foto: EFE
Charlie Kirk

El dramático testimonio de Brandon Russon, un joven que estaba a solo cinco metros de la tarima donde Charlie Kirk fue baleado y asesinado

Paul Gallagher | Foto: AFP
Agresión Sexual

Hermano de los músicos de Oasis se declaró no culpable de los cargos de agresión sexual y violación en su contra

Néstor Lorenzo, DT. previo al último juego de las eliminatorias ante Venezuela - Foto: AFP
Selección Colombia

“El que dice que a Venezuela se le gana fácil está equivocado”: el análisis de Néstor Lorenzo, previo al último juego de las Eliminatorias ante la Vinotinto

Luca Zidane y Zinedine Zidane/ Zidane campeón del Mundial en 1988 - Fotos EFE
Mundial 2026

Esta es la selección que convocó al hijo de Zinedine Zidane por un cupo en el Mundial: no es Francia

Alexandre de Moraes - AFP
Brasil

EE. UU. impuso sanciones contra esposa del juez de la Corte Suprema de Brasil que lideró las investigaciones en el caso del expresidente Bolsonaro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda