Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

En medio de la presión de Estados Unidos, Nicolás Maduro fue condecorado como Doctor Honoris Causa en Defensa Integral de la Nación.

Pese estar acorralado y en peligro de una posible intervención estadounidense, el líder del régimen venezolano aumentó sus discursos populistas para intentar ganar apoyo popular.

En su discurso en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), Maduro dijo que "Venezuela hoy está más firme, más plena, más unida que nunca. Hemos generado una poderosa unión nacional y juntos tenemos que seguir ganando la paz".

Al mismo tiempo y como otro acto reprochable, el régimen inauguró la Navidad anticipada por orden de Maduro y lo hizo con un espectáculo de fuegos artificiales en El Helicoide, considerado el peor centro de desapariciones y torturas en América Latina.

El hecho, además de generar rechazo, ha sido considerado como una burla hacia las víctimas y la comunidad internacional.

Sobre esto se pronunció en La Noche de NTN24 Santiago Rocha, hijo del preso político venezolano Perkins Rocha.

“Adelantar las navidades y decorar incluso, como ustedes bien lo dijeron, el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de América, es un acto de cinismo total”, dijo.

“Allí dentro de ese edificio está mi papá y está un montón de personas buenas, de hombres y mujeres buenas, injustamente encarcelados y como ellos, más de 830 presos políticos en distintos centros de tortura del país”, agregó.

Tamara Sujú, directora del Instituto Casla, aseguró que, con el acto reprochable en El Helicoide, se logra lo que “justamente lo que ellos querían causar en las familias de los presos políticos”.

“En ese lugar han sucedido las peores torturas ejecutadas desde la época de Chávez al día de hoy y ellos quieren seguir causando trauma en la población”

Asimismo, señaló que el régimen decretó la Navidad para el 1 de octubre “porque tienen miedo, porque todo lo que está sucediendo en el Caribe los tiene afectados, los tiene sin dormir, trasnochados, tipo zombie”

“Ellos saben que están perdidos, ellos saben que el mundo democrático lo considera usurpador del poder, es decir, que ya no es presidente, que esa estructura criminal está considerada internacionalmente como una estructura criminal trasnacional y que ya debería estar de salida”, agregó.

Asimismo, envió un mensaje en medio del desconcierto por la falsa Navidad del régimen: "mi mensaje para los venezolanos que nos están escuchando es no caer en ese juego de esos criminales sin vergüenza, porque sus mentes son criminales y las reacciones de la gente, ellos la miden, ellos viven midiendo cómo reacciona la gente a la toma policial, a la toma de estos organismos de inteligencia, dándole vueltas a las calles con tanques, con misiles".

Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante la OEA, también hizo presencia en La Noche de NTN24 para analizar el tema.

“Quizás le debieron dar antes del doctorado honoris causa el título de bachiller, porque Nicolás Maduro ni siquiera tiene título de bachiller”, inició.

Y añadió: "el hecho de la Navidad, yo comentaba ayer que quizás la quiera hacer ahora en octubre porque no va a llegar al 25 de diciembre, entonces es un adelanto de lo que le va a pasar. Yo creo que la situación de Venezuela cada vez está más clara, clara en el sentido de que lo que está ocurriendo ellos se lo han buscado".

"Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela, el presidente de Venezuela fue expugido libremente el 28 de julio de 2024, y no solamente por 7 a 3, imagínate si hubieran permitido que todos los venezolanos que estaban en el exterior votaran, la votación hubiese sido 9 a 1", aseveró.