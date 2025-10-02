NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Jueves, 02 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

octubre 2, 2025
Por: La Noche
Programa: La Noche
Pese estar acorralado y en peligro de una posible intervención estadounidense, el líder del régimen venezolano aumentó sus discursos populistas para intentar ganar apoyo popular.

En medio de la presión de Estados Unidos, Nicolás Maduro fue condecorado como Doctor Honoris Causa en Defensa Integral de la Nación.

Pese estar acorralado y en peligro de una posible intervención estadounidense, el líder del régimen venezolano aumentó sus discursos populistas para intentar ganar apoyo popular.

En su discurso en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), Maduro dijo que "Venezuela hoy está más firme, más plena, más unida que nunca. Hemos generado una poderosa unión nacional y juntos tenemos que seguir ganando la paz".

Al mismo tiempo y como otro acto reprochable, el régimen inauguró la Navidad anticipada por orden de Maduro y lo hizo con un espectáculo de fuegos artificiales en El Helicoide, considerado el peor centro de desapariciones y torturas en América Latina.

o

El hecho, además de generar rechazo, ha sido considerado como una burla hacia las víctimas y la comunidad internacional.

Sobre esto se pronunció en La Noche de NTN24 Santiago Rocha, hijo del preso político venezolano Perkins Rocha.

“Adelantar las navidades y decorar incluso, como ustedes bien lo dijeron, el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de América, es un acto de cinismo total”, dijo.

“Allí dentro de ese edificio está mi papá y está un montón de personas buenas, de hombres y mujeres buenas, injustamente encarcelados y como ellos, más de 830 presos políticos en distintos centros de tortura del país”, agregó.

Tamara Sujú, directora del Instituto Casla, aseguró que, con el acto reprochable en El Helicoide, se logra lo que “justamente lo que ellos querían causar en las familias de los presos políticos”.

“En ese lugar han sucedido las peores torturas ejecutadas desde la época de Chávez al día de hoy y ellos quieren seguir causando trauma en la población”

Asimismo, señaló que el régimen decretó la Navidad para el 1 de octubre “porque tienen miedo, porque todo lo que está sucediendo en el Caribe los tiene afectados, los tiene sin dormir, trasnochados, tipo zombie”

o

“Ellos saben que están perdidos, ellos saben que el mundo democrático lo considera usurpador del poder, es decir, que ya no es presidente, que esa estructura criminal está considerada internacionalmente como una estructura criminal trasnacional y que ya debería estar de salida”, agregó.

Asimismo, envió un mensaje en medio del desconcierto por la falsa Navidad del régimen: "mi mensaje para los venezolanos que nos están escuchando es no caer en ese juego de esos criminales sin vergüenza, porque sus mentes son criminales y las reacciones de la gente, ellos la miden, ellos viven midiendo cómo reacciona la gente a la toma policial, a la toma de estos organismos de inteligencia, dándole vueltas a las calles con tanques, con misiles".

Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante la OEA, también hizo presencia en La Noche de NTN24 para analizar el tema.

“Quizás le debieron dar antes del doctorado honoris causa el título de bachiller, porque Nicolás Maduro ni siquiera tiene título de bachiller”, inició.

Y añadió: "el hecho de la Navidad, yo comentaba ayer que quizás la quiera hacer ahora en octubre porque no va a llegar al 25 de diciembre, entonces es un adelanto de lo que le va a pasar. Yo creo que la situación de Venezuela cada vez está más clara, clara en el sentido de que lo que está ocurriendo ellos se lo han buscado".

"Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela, el presidente de Venezuela fue expugido libremente el 28 de julio de 2024, y no solamente por 7 a 3, imagínate si hubieran permitido que todos los venezolanos que estaban en el exterior votaran, la votación hubiese sido 9 a 1", aseveró.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Régimen venezolano

Nicolás Maduro

Cartel de Los Soles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estados Unidos "se está preparando para algo que podría ocurrir": exagente del FBI sobre despliegue contra carteles de la droga y entrenamientos en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo el presidente Petro es realmente una barbaridad": experto en economía sobre terminación del TLC de Colombia con Israel

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Sairam Rivas, esposa de Jesús Armas | Foto: EFE
Jesús Armas

"La única fe de vida es la ropa sucia": Sairam Rivas, esposa del preso político venezolano Jesús Armas quien cumple nueve meses de detención

Explosión en Ciudad de México (AFP)
México

Doce días después, sube a 29 la cifra de muertos por la explosión de un camión de gas en México

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
VAR - Fotos de referencia: EFE
VAR

Así funciona el ‘VAR a pedido’, la nueva incorporación arbitral de la FIFA para el Mundial Sub-20 de Chile

Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Copa Sudamericana / FOTO: EFE
Copa Sudamericana

Cambio de última hora: Conmebol descartó estadio de Bolivia como sede para final de la Copa Sudamericana y ya asignó nuevo destino

Jugadores del PSG | Foto: EFE
París Saint-Germain

Controversia en Francia: reprogramación de un partido del PSG contra el Marsella le impedirá al club asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Sairam Rivas, esposa de Jesús Armas | Foto: EFE
Jesús Armas

"La única fe de vida es la ropa sucia": Sairam Rivas, esposa del preso político venezolano Jesús Armas quien cumple nueve meses de detención

Explosión en Ciudad de México (AFP)
México

Doce días después, sube a 29 la cifra de muertos por la explosión de un camión de gas en México

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

“La meta es sentar a Maduro a negociar unas garantías para que deje el poder”: Alejandro Hernández sobre la búsqueda de un acuerdo entre EE.UU. y Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda