Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Colombia

“Usted incita al odio e incita a que a mí también me asesinen”: Padre de Miguel Uribe lanza fuertes declaraciones hacia Gustavo Petro

septiembre 17, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Miguel Uribe Londoño | Foto AFP News
El precandidato presidencial arremete contra el presidente por insinuar que el magnicidio de su hijo está relacionado con negocios de esmeraldas.

A través de su cuenta de X, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño expresó su rechazo a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien insinuó que el magnicidio de su hijo estaría relacionado con supuestos negocios de esmeraldas de la familia Uribe.

“Señor Petro, quiero que le quede muy claro: usted le va a responder, más temprano que tarde, a la justicia colombiana y también a la justicia internacional”, afirmó el senador, advirtiendo que él mismo se encargará de que así sea.

Uribe Londoño calificó las palabras del mandatario como una “burda manipulación mediática” y aseguró que los señalamientos sobre vínculos con la industria de las esmeraldas son “un perverso invento”.

El congresista también criticó el uso del nombre de su hijo, Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado con arma de fuego el 7 de junio de 2025 en Bogotá, durante una actividad de campaña. “No le permito que siga usando el nombre de mi hijo para sus manipulaciones, ni que calumnie el apellido de mi familia”, declaró.

Asimismo, Uribe Londoño acusó a Petro de utilizar “cada invento” para dilatar las investigaciones sobre el magnicidio y lanzó una pregunta directa: “¿Qué es lo que le teme que se descubra?”.

Finalmente, responsabilizó al presidente de manera política por el asesinato de su hijo. “Con sus teorías y malintencionadas declaraciones, usted incita al odio e incita a que a mí también me asesinen”, sentenció el senador en su mensaje público.

