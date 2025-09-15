NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Atentado a Miguel Uribe Turbay

"Descarado": duras palabras de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, al presidente Gustavo Petro

septiembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño (AFP)
María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño (AFP)
En entrevista con Noticias RCN, Tarazona reveló que pidió que ni el presidente ni los miembros de su gabinete estuvieran en las exequias de Miguel Uribe Turbay.

María Claudia Tarazona, viuda del asesinado líder político colombiano Miguel Uribe Turbay, relató en una entrevista con Noticias RCN la manera como vivió momentos póstumos a la muerte de su esposo. Narró el instante en que le informaron que su pareja había fallecido y se refirió a percepciones que tuvo del Gobierno Petro en medio de los actos fúnebres. Además, mencionó situaciones que consideró que hicieron parte de un oportunismo político en medio de la tragedia que vivía su familia.

Confirmó que la familia decidió que ningún representante del Gobierno del presidente Gustavo Petro, del que Miguel Uribe era uno de sus principales opositores, estuviera presente en los actos fúnebres tras el fallecimiento.

o

Narró, además, parte de la reacción que tuvo cuando hubo información de que un alto funcionario, e incluso el presidente, podría asistir a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay.

“Yo estaba en el Congreso y Miguel papá me avisa y dice que la vicepresidenta iba a ir a la catedral o que va a enviar a alguien. Yo voy a donde una persona que podía incidir en eso y le digo que si el presidente, la vicepresidenta o alguien de su gabinete llega a la Catedral, yo voy a tener que coger el micrófono y pedirle que se salgan. Entonces voy a pedirles el favor que no me hagan pasar por esa situación porque inexorablemente lo voy a hacer”, narró.

Indicó que dejó claro que no quería la compañía, de Petro “ni de ninguno de sus aliados, para un ser tan magnifico como Miguel de gente tan deshonrosa como ellos”. “No iba a pasar y no le permití y Miguel papá estuvo de acuerdo”, aseguró.

Tarazona también habló sobre situaciones de aparente oportunismo político que consideró que se dieron en medio de la tragedia que vivió su familia. Resaltó, en concreto, un momento que la impactó.

Aseguró que cuando la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal se le acercó a saludarla notó que tenía un “micrófono en la camisa”.

“Le dije ‘María Fernanda te puedes quitar el micrófono por favor’ (…) Y acto seguido con mi esposo atrás en un cajón, con mis hijos, y Alejandro de cuatro años, María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome, me imagino yo con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata, ‘tu no conoces Colombia, tu no sabes lo que es este país, tu no sabes lo que aquí está pasando’”, aseveró.

Describió, además, que los momentos más duros que vivió tras el atentado a Miguel Uribe fue cuando lo acompañó a la clínica herido y cuando lo vio muerto.

o

“Yo creo que esa imagen de Miguel muerto junto con la imagen mía que tengo de recuerdo de llevar la cabeza de Miguel durante 14 minutos hasta la Fundación Santa Fe, son los momentos más espantosos que pueda vivir un ser humano”, afirmó.

Miguel Uribe Turbay falleció el pasado 11 de agosto debido a los disparos que recibió en medio de un atentado acontecido en un parque del occidente de Bogotá el 7 de junio de este año.

Temas relacionados:

Atentado a Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay

Gustavo Petro

Gobierno Petro

María Claudia Tarazona

Centro Democrático

María Fernanda Cabal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿iPhone logró superar las críticas con sus recientes innovaciones en las baterías? Experto en tecnología responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Actualidad

Ver más
El autobús quedó completamente calcinado
Accidente

Autobús se incendió en Guayana, pocos pasajeros pudieron salir y nueve quedaron completamente calcinados

María Corina Machado y Diosdado Cabello | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Es un miedo a lo que ellos saben que puede significar una reactivación de la sociedad venezolana": exembajador de Caracas en Canadá sobre amenaza de Diosdado Cabello a María Corina Machado

Jair Bolsonaro - AFP
Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro salió de la prisión domiciliaria, autorizado por la justicia, para un procedimiento médico

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El autobús quedó completamente calcinado
Accidente

Autobús se incendió en Guayana, pocos pasajeros pudieron salir y nueve quedaron completamente calcinados

María Corina Machado y Diosdado Cabello | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Es un miedo a lo que ellos saben que puede significar una reactivación de la sociedad venezolana": exembajador de Caracas en Canadá sobre amenaza de Diosdado Cabello a María Corina Machado

Jair Bolsonaro - AFP
Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro salió de la prisión domiciliaria, autorizado por la justicia, para un procedimiento médico

Nicolás Maduro - Prensa Presidencial
Despliegue militar de Estados Unidos

Con una maqueta de cartón: Coronel explica a Maduro cómo será la defensa de Venezuela cuando "el enemigo" llegue a La Guaira

Metro de Bogotá / FOTO: Captura de video
Metro de Bogotá

Emoción en la capital colombiana por primeras imágenes del Metro de Bogotá andando sobre los rieles

Karol G encabezará el cartel de Coachella 2026 - Foto: AFP
Festival

Cantante colombiana encabeza junto a la estadounidense Sabrina Carpenter la lista de artistas que harán parte del Coachella 2026

TPS para venezolanos | Foto AFP News
Venezuela

"Es otro acto más en contra de la comunidad tepesiana, específicamente de Venezuela": representante de la Alianza Nacional del TPS sobre fallo en plataforma

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda