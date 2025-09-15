"Descarado": duras palabras de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, al presidente Gustavo Petro

María Claudia Tarazona, viuda del asesinado líder político colombiano Miguel Uribe Turbay, relató en una entrevista con Noticias RCN la manera como vivió momentos póstumos a la muerte de su esposo. Narró el instante en que le informaron que su pareja había fallecido y se refirió a percepciones que tuvo del Gobierno Petro en medio de los actos fúnebres. Además, mencionó situaciones que consideró que hicieron parte de un oportunismo político en medio de la tragedia que vivía su familia.

Confirmó que la familia decidió que ningún representante del Gobierno del presidente Gustavo Petro, del que Miguel Uribe era uno de sus principales opositores, estuviera presente en los actos fúnebres tras el fallecimiento.

Narró, además, parte de la reacción que tuvo cuando hubo información de que un alto funcionario, e incluso el presidente, podría asistir a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay.

“Yo estaba en el Congreso y Miguel papá me avisa y dice que la vicepresidenta iba a ir a la catedral o que va a enviar a alguien. Yo voy a donde una persona que podía incidir en eso y le digo que si el presidente, la vicepresidenta o alguien de su gabinete llega a la Catedral, yo voy a tener que coger el micrófono y pedirle que se salgan. Entonces voy a pedirles el favor que no me hagan pasar por esa situación porque inexorablemente lo voy a hacer”, narró.

Indicó que dejó claro que no quería la compañía, de Petro “ni de ninguno de sus aliados, para un ser tan magnifico como Miguel de gente tan deshonrosa como ellos”. “No iba a pasar y no le permití y Miguel papá estuvo de acuerdo”, aseguró.

Tarazona también habló sobre situaciones de aparente oportunismo político que consideró que se dieron en medio de la tragedia que vivió su familia. Resaltó, en concreto, un momento que la impactó.

Aseguró que cuando la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal se le acercó a saludarla notó que tenía un “micrófono en la camisa”.

“Le dije ‘María Fernanda te puedes quitar el micrófono por favor’ (…) Y acto seguido con mi esposo atrás en un cajón, con mis hijos, y Alejandro de cuatro años, María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome, me imagino yo con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata, ‘tu no conoces Colombia, tu no sabes lo que es este país, tu no sabes lo que aquí está pasando’”, aseveró.

Describió, además, que los momentos más duros que vivió tras el atentado a Miguel Uribe fue cuando lo acompañó a la clínica herido y cuando lo vio muerto.

“Yo creo que esa imagen de Miguel muerto junto con la imagen mía que tengo de recuerdo de llevar la cabeza de Miguel durante 14 minutos hasta la Fundación Santa Fe, son los momentos más espantosos que pueda vivir un ser humano”, afirmó.

Miguel Uribe Turbay falleció el pasado 11 de agosto debido a los disparos que recibió en medio de un atentado acontecido en un parque del occidente de Bogotá el 7 de junio de este año.