Trump regresa a la Casa Blanca tras su cumbre con Xi Jinping en Pekín: "Fue un gran éxito"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retornó a Estados Unidos Tras dos días de reuniones con su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín.

A su llegada, el mandatario aseguró que espera una relación más sólida con China. “Todo lo que puedo decir es que fue un gran éxito. Hicimos grandes acuerdos comerciales”, afirmó.

“Han pasado muchas cosas y oirán hablar de ellas, pero eso fue un éxito tremendo. Creo que realmente fue un momento histórico”, agregó.

Trump y Xi Jinping cerraron este viernes 15 de mayo una cumbre de dos días en la que tuvieron varios encuentros en Pekín.

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Ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa para finalizar de manera oficial la serie de encuentros que incluyó una reunión privada, una cena y hasta un recorrido por el jardín de Zhongnanhai de la residencia presidencial.

"Quiero agradecerle mucho. Ha sido una visita increíble. Creo que ha surgido mucho bien de ella. Hemos cerrado algunos acuerdos comerciales fantásticos, geniales para ambos países”, dijo Trump durante la breve conferencia de prensa.

Trump afirmó que habló sobre el delicado tema de Taiwán con su homólogo chino durante la cumbre bilateral y aseguró que no asumió ningún compromiso.

"El presidente Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, de regreso a Washington.

"Él no quiere ver una lucha por la independencia", agregó. "Yo no hice ningún comentario al respecto, lo escuché".

Trump añadió: "En cuanto a Taiwán, él tiene sentimientos muy fuertes; yo no asumí ningún compromiso en ningún sentido".

Antes de la cumbre, Trump había dicho que hablaría con Xi sobre la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán, afirmaciones que se alejaban de la postura histórica de Washington de no consultar a Pekín sobre ese asunto.