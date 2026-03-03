"Van a ver un cambio en el enfoque y la intensidad de estos ataques; vamos a destruir este régimen": secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este martes que habrá "un cambio en el enfoque y la intensidad de estos ataques" de la Operación Furia Épica ordenada por el presidente Donald Trump desde el sábado pasado contra el régimen de Irán y con la que, en ataques conjuntos con Israel, se abatió al tirano Alí Jameneí.

"Van a ver un cambio en el enfoque y la intensidad de estos ataques, como francamente las dos fuerzas aéreas más poderosos del mundo que vamos a destruir este régimen que ha amenazado a sus vecinos y que ha buscado tener una zona de inmunidad para poder perseguir sus ambiciones nucleares", advirtió Rubio.

VEA TAMBIÉN Macron anuncia que poderoso portaviones de la Armada Francesa fue movilizado para reforzar despliegue militar en Oriente Medio o

En medio de su llegada al Capitolio de los Estados Unidos para defender ante el Congreso la Operación Furia Épica, Rubio reiteró a la prensa que, al tratarse de un "régimen terrorista" que representaba una "amenaza insostenible", el presidente Trump decidió "golpear" y ordenar los ataques.

"Tenemos un mecanismo apropiado para notificarlo al Congreso. Le notificamos al Congreso con 48 horas de antelación, como la ley lo requiere. He tenido hoy mi sexta o séptima audiencia frente al Senado, que es lo más que me he presentado ante el Senado", contó Rubio a los periodistas.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos fue consultado acerca de si existe un plan para evacuar a los ciudadanos de su país en territorio iraní y respondió que, aunque es un plan que están tratando de "llevar a cabo", "el problema es que con estos retos que estamos enfrentando, si un país cierra su espacio aéreo, por ejemplo, algunas veces los aeropuertos son golpeados", acotó.

"Hay tal vez poco más de 1600 estadounidenses en el área y sabremos que los podremos ayudar. Va a tomar algo de tiempo (…) seguro hay más gente que necesita ayuda. Así que le pido a los medios que publiquen los números de teléfono y las páginas web para que todos tengamos las informaciones de contacto y las localizaciones. Mientras se abren estas oportunidades, podemos reaccionar rápidamente para sacarlos de ahí", expuso.

VEA TAMBIÉN Trump amenaza con suspender las relaciones comerciales con España tras negativa del país europeo sobre uso de bases militares en medio del conflicto con Irán o

Rubio defendió nuevamente la postura de la administración Trump que había adelantado el lunes sobre la ofensiva contra Irán que busca salvaguardar la seguridad nacional de su país y de sus socios.

"Esta es una acción del presidente para enfrentar una amenaza real. Estas son hostilidades destinadas para eliminar una amenaza por la seguridad de los Estados Unidos y sus aliados", insistió.