Veleros con ayuda humanitaria desde México y que fueron reportados como desaparecidos llegaron a Cuba "sanos y salvos"

Este viernes fueron localizados los dos veleros que partieron desde México a Cuba y habían sido reportados como desaparecidos.

Las embarcaciones llevaban ayuda humanitaria a la isla y partieron el 20 de marzo desde Quintana Roo con destino a La Habana.

Se esperaba que los veleros llegaran entre el 24 y el 25 de marzo, pero no se había recibido ninguna comunicación de ellos ni se confirmaba su llegada. Esto generó muchas alertas e incluso algunos pensaban que se habían hundido debido a una fuerte tormenta que se presentó.

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El recorrido desde aguas mexicanas a Cuba es de 400 millas náuticas, unos 700 kilómetros.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este viernes que las embarcaciones llegaron a la isla, aunque no reveló detalles del estado en el que fueron encontradas.

"La Guardia Costera de Estados Unidos recibió hoy a las 10H36 (14H36 GMT) un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba", declaró a la AFP un vocero, Anthony Randisi, en un comunicado.

La Guardia Costera no participó en las labores de búsqueda de los barcos, que según los organizadores del convoy humanitario llevan nueve tripulantes de distintas nacionalidades.

La Marina mexicana lanzó el jueves un operativo para dar con el paradero de los dos barcos, que zarparon el viernes pasado desde la Isla Mujeres (sureste de México) y con los que perdió contacto.

Cuba enfrenta una profunda crisis agudizada por la suspensión de abastecimiento de crudo desde Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, en una operación de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

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La ONU mantiene conversaciones con Washington para permitir la entrada de combustible con fines humanitarios.

El régimen cubano ha impuesto medidas de emergencia para ahorrar carburante, incluido un estricto racionamiento.