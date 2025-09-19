“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Familiares de los diputados del Valle del Cauca secuestrados y asesinados de la extinta guerrilla de las FARC interpusieron una apelación en contra de la sentencia histórica que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso sin penas de cárcel para los exjefes del grupo guerrillero el pasado 16 de septiembre.

Por medio de un comunicado la JEP afirmó que les impuso a los excabecillas de las FARC Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, ocho años de sanción.

Esa sanción la deberán de cumplir “a través de proyectos restaurativos, incluidos aquellos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario”.

Para hablar sobre este tema, Carolina Charry Sánchez, víctima de las FARC e hija del diputado Carlos Alberto Charry Quiroga; y los abogados penalistas, Juan Camilo Sanclemente y Francisco Bernate, conversaron con el programa La Noche de NTN24.

Carolina Charry Sánchez expresó que: “sentimos que hay un desazón en general, pues vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador que permita a las víctimas estar reparadas plenamente”.

“Frente al ejercicio político vemos que estas personas van a seguir ejerciendo esa participación política en todas las contiendas electorales que hayan de aquí en adelante”, añadió.

Y puntualizó que durante todos estos 7 años que ha estado en vigencia la JEP “hemos manifestado de manera vehemente la falta de verdad en el caso de los diputados del Valle”.

“Esto no fue consensuado con las víctimas. A las víctimas hay que preguntarles cómo se sienten reparadas o cómo quisieran sentirse reparados”, agregó.

La hija del diputado Carlos Alberto Charry Quiroga sentenció que: “No sabemos qué pasó el día de la muerte de nuestros familiares, nuestro derecho a saber la verdad sigue sin cumplirse".

Por su parte, el abogado penalista Juan Camilo Sanclemente explicó que la sentencia de la JEP “va en contra vía a todo lo que está establecido dentro del propio Acuerdo de Paz”.

Mientras que Francisco Bernate expresó que “hay que preguntarse hasta qué punto este tipo de decisiones contribuyen a una paz estable y duradera”.