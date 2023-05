"Vendrá una campaña muy sucia de parte y parte", Emmanuel Rincón, analista internacional, sobre las candidaturas de DeSantis y Trump

Emmanuel Rincón, analista internacional, editor en el diario El American y columnista de La Fundación para Educación Económica, analizó en el programa La Tarde de NTN24 la reciente postulación a las primarias del Partido Republicano, de donde saldrá un candidato para la presidencia de Estados Unidos, del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Para Rincón se viene una campaña “muy sucia de parte y parte” entre los dos máximos favoritos para llevarse la investidura republicana, que son el expresidente Donald Trump y el recién postulado DeSantis.

No obstante, el analista aseguró que Trump parte como el favorito, aunque no lo tendrá fácil para vencer a DeSantis.

“Habrá que ver cómo se van torciendo las encuestas. No me atrevo a pronosticar quien será el ganador. Hoy en día Trump es el favorito, pero creo que no será fácil que venza a DeSantis porque políticamente en el mundo conservador sus políticas han sido muy sólidas y realmente tiene muy pocos puntos débiles", indicó en entrevista con La Tarde de NTN24.

Rincón mencionó que DeSantis es el único candidato republicano que le puede disputar a Trump la candidatura.

“Sería el mas indicado para vencer a Joe Biden, que sería el candidato demócrata. Pero es bastante difícil que pueda vencer a Trump”, explicó el analista.

El editor y columnista también mencionó que los demócratas buscarán que sea Trump el candidato republicano, debido a que genera un rechazo mucho más fuerte que DeSantis quien podría incluso ser un contrincante más fuerte para Biden.

“Hay unas encuestas internas en las que Trump le ha sacado mucha ventaja a De Santis. Pero De Santis saca un margen incluso superior cuando lo ponen a competir con Biden”, mencionó.

Sobre la forma como DeSantis anunció la candidatura mediante Twitter, indicó que Elon Musk, el propietario de esa plataforma, quiere que la red se “convierta en la casa de los dos partidos”. “Quiere que su compañía sea la principal fuente de noticias a nivel mundial”.