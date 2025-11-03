NTN24
Lunes, 03 de noviembre de 2025
Policía de Perú

Venezolano que llevaba tres días en Perú y fue asesinado a balazos

noviembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Policía de Perú - Foto referencial
Se desconocen las razones por las que delincuentes le quitaron la vida.

Un migrante venezolano que había llegado apenas tres días atrás a Perú fue asesinado de varios disparos en la avenida Canta Callao con la calle Dos de Octubre del distrito Los Olivos.

Según la prensa local, el incidente se registró cuando estaba fotografiando viviendas en la zona.

En ese instante lo interceptaron dos hombres en una motocicleta y le propinaron múltiples impactos de bala.

Su identidad no ha sido revelada.

Los homicidas escaparon y los vecinos del sector llamaron a la policía. Al revisar las pertenencias de la víctima, los uniformaron encontraron las imágenes de las viviendas en el teléfono.

