Venezolano que llevaba tres días en Perú y fue asesinado a balazos

Un migrante venezolano que había llegado apenas tres días atrás a Perú fue asesinado de varios disparos en la avenida Canta Callao con la calle Dos de Octubre del distrito Los Olivos.

Según la prensa local, el incidente se registró cuando estaba fotografiando viviendas en la zona.

En ese instante lo interceptaron dos hombres en una motocicleta y le propinaron múltiples impactos de bala.

Su identidad no ha sido revelada.

Los homicidas escaparon y los vecinos del sector llamaron a la policía. Al revisar las pertenencias de la víctima, los uniformaron encontraron las imágenes de las viviendas en el teléfono.