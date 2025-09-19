NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Venezolanos en Argentina piden a Italia presionar por la liberación de los presos políticos

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Venezolanos en Argentina
Venezolanos en Argentina
Los activistas creen que Italia tiene el peso para presionar al régimen de Venezuela de acceder a medidas cautelares.

Activistas venezolanos exiliados en Argentina se concentraron frente a la Embajada de Italia en Buenos Aires para exigir que el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni intensifique sus esfuerzos diplomáticos a favor de la liberación de los más de 800 presos políticos que permanecen encarcelados en Venezuela.

o

La actividad se enmarca en la “Ruta por la Justicia”, una iniciativa que familiares de presos políticos han venido realizando durante toda esta semana en Caracas, con protestas y entregas de documentos ante las embajadas de España, Suiza, Bolivia, Alemania e Italia.

La manifestación no solo se desarrolló en Venezuela y Argentina, sino que también se replicó en Colombia, Ecuador, Uruguay, Países Bajos y en la propia Cancillería italiana en Roma, con el objetivo de sumar presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.

Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), explicó que, además de los presos políticos venezolanos, en el país “hay casi 90 rehenes extranjeros de más de 20 países que hoy están secuestrados por la narcotiranía de Maduro. El régimen pretende usarlos como fichas de cambio para presionar a esos gobiernos”, advirtió.

o

Entre esos rehenes se encuentran siete ciudadanos italianos y tres argentinos, incluido el gendarme Nahuel Gallo, quien tiene más de nueve meses sometido a desaparición forzada.

“Nahuel sufre uno de los crímenes de lesa humanidad más crueles, la desaparición forzada es un modo de tortura que nos ha mantenido en 285 días con el alma en un hilo. Tenemos que seguir denunciando todo lo que pasa a raíz de estás injusticias en Venezuela. Una vez más exijo la libertad inmediata de Nahuel, su hijo lo espera, toda su familia lo está esperando”, expresó la pareja del gendarme argentino, María Alexandra Gómez.

Por su parte, la diputada en el exilio Elimar Díaz denunció la condición inhumana en que se encuentran los prisioneros políticos.

"En Venezuela no solamente se vulneran y se violan los derechos humanos, sino que el régimen se ha encargado de pisotear y usar como rehenes a los que hoy padecen y sufren dentro de las cárceles en Venezuela, como es el caso de Juan Pablo Guanipa, Jesús Armas y Eduardo Labrador, exdiputados del Consejo Legislativo del Zulia, que por su condición médica de la cervical ha sufrido tres parálisis en los últimos dos meses".

Los activistas subrayaron que Italia, como miembro de la Unión Europea y actor clave en la política internacional, tiene la capacidad de elevar la presión diplomática para que se produzcan avances en la liberación de presos políticos y en el respeto a los derechos humanos en Venezuela.

Donald Trump/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Gustavo Petro

Petro vuelve a arremeter contra Estados Unidos y afirma que quieren un "presidente títere"

Venezolanos piden por la liberación de presos políticos - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

"A los familiares se les obliga a entrar encapuchados a esa cárcel": coordinador del Comité de DD.HH. de Vente Venezuela sobre graves condiciones a las que están expuestos los presos políticos

El Helicoide -Foto AFP
El Helicoide

CIDH solicita permiso para visitar a presos políticos en El Helicoide tras denuncias de aumento de torturas

