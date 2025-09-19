Trump responde a pregunta sobre si ha hablado con Rubio para un cambio de régimen en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que haya tenido conversaciones con su secretario de Estado, Marco Rubio, o con jefes militares para sacar a Nicolás Maduro del poder y lograr un cambio de régimen en Venezuela.

En el vuelo de regreso a Estados Unidos de su visita oficial a Reino Unido, el mandatario republicano indicó que no han transcurrido discusiones en su gabinete para dicha acción: “No, no lo he hecho”, dijo a un periodista tras ser consultado.

VEA TAMBIÉN Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico o

Actualmente, el Gobierno de Estados Unidos adelanta un despliegue militar en aguas del Caribe y Latinoamérica para combatir a los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Maduro, por quien ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por su captura.

La incursión militar en el Caribe ha aumentado la tensión en la región y el régimen de Maduro ha iniciado su propio despliegue para, según argumenta, defender la soberanía de Venezuela.

En el marco del despliegue, las Fuerzas Militares de Estados Unidos han atacado tres embarcaciones que, de acuerdo Trump, transportaban drogas desde Venezuela.

VEA TAMBIÉN "Todo el peso del Gobierno Trump está enfocado en contrarrestar al Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia o

“Liquidamos tres barcos, en realidad, no dos. Pero ustedes vieron dos”, dijo el mandatario durante un encuentro con periodistas fuera de la Casa Blanca este martes.

Y es que hasta el momento solo se sabía de dos embarcaciones atacadas. Una de ellas, la primera, fue abatida el 2 de septiembre y presuntamente estaba vinculada al Tren de Aragua. En el hecho murieron 11 personas.

Este lunes, Trump anunció en su red social Truth Social un segundo ataque contra supuestos “narcoterroristas”, que al parecer acabó con la vida de tres personas.