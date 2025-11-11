Asesinan al lanzador venezolano Wikerman Ramírez en aparente asalto en Valencia

El pelotero venezolano Wilkerman Ramírez, pícher de Navegantes del Magallanes, fue asesinado en horas de la tarde de este lunes 10 de noviembre en el estado Carabobo.

Según información difundida en medios locales, el lanzador de 25 años de edad habría sido victima de la delincuencia, al resistirse a un presunto robo.

El suceso se registró específicamente en la avenida principal de Guacara, cuando Ramírez se transportaba en una motocicleta y fue sorprendido por una pareja de motorizados, uno de ellos se bajó del vehículo y le propinó al menos cinco disparos. Sin embargo, los agresores no se llevaron las pertenencias del beisbolista.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se trasladaron al lugar e iniciaron la investigación del caso.

Tanto la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), el equipo Navegantes del Magallanes y diversos compañeros lamentaron el suceso y expresaron sus condolencias.

El lanzador magallanero tuvo una destacada actuación en la pelota venezolana desde que inició su carrera en 2016 con Milwaukee Brewers, por un bono de 250.000 dólares a los 15 años de edad. Participó en ligas menores de la MLB, donde acumuló un récord de 4 victorias, 3 derrotas, 4.03 de efectividad y 74 ponches en 80.1 entradas.

En la LVBP jugó con Magallanes en las temporadas 2021-2022 y 2022-2023, dejando una marca de 3-1 con 7.29 de efectividad y 19 ponches en 33.1 entradas.