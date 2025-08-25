Ministros de Maduro se alistaron como voluntarios en la Milicia: trabajadores públicos y milicianos activos volvieron a registrarse

La jornada de alistamiento de Milicianos no dio sorpresas. Nicolás Maduro dio sábado y domingo a los venezolanos para registrarse en las Milicias y defender su revolución, pero además de centros vacíos, se vieron trabajadores públicos uniformados registrándose, así como milicianos activos rehaciendo el proceso.

Las personas escribieron en redes sociales la obligatoriedad que dio el Estados a los empleados públicos para que acudieran a la cita, con la que Maduro pretende demostrar al mundo quiénes están dispuestos a poner el pecho por defender su gobierno.

Maduro llama a hacer frente a Estados Unidos que desplegó buques en el mar Caribe y aumentó la recompensa a 50 millones de dólares por la detención del líder chavista.

María Corina Machado envió un mensaje a los venezolanos para que “desobedezcan” a las convocatorias realizadas por el régimen de Maduro.

Inicialmente, Machado destacó la valentía que ha tenido Venezuela en medio de los actos de "mentira, chantaje, odio y violencia" cometidos por parte de la dictadura, que con fuerza y resiliencia la población venezolana ha logrado superar. "Una vez más, la dignidad y la valentía del pueblo venezolano se imponen".

En la Plaza Bolívar de Caracas estuvieron varios funcionarios de alto rango del Gobierno, inscribiéndose en las Milicias que, según Maduro, antes del proceso tenía 4.5 millones de alistados.

El canciller de Maduro, Yvan Gil, posteó unas fotografías haciendo el proceso con un mensaje que decía: "En el contexto del Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar, convocado por el Presidente Nicolas Maduro, me he registrado en la Milicia Bolivariana en la Plaza Bolívar de Caracas, junto al pueblo venezolano que ha respondido con orgullo a este llamado. Extiendo una invitación a todos y todas a acudir a las plazas públicas y cuarteles militares en todo el país para participar en el proceso de alistamiento en defensa de nuestra soberanía, enviando así un mensaje claro y contundente al mundo: Venezuela está preparada para defender su paz y su independencia".

Sin embargo en redes sociales cundieron las fotografías de las plazas vacías ante el llamado.

Delcy Rodríguez también se registró en la lista de voluntarios.



La vicepresidenta dijo que ningún país del mundo puede imponer decisiones a Venezuela. "Que ningún imperio, por más decadente que sea, le de órdenes al pueblo venezolano. El pueblo es soberano y si algo está demostrando es consolidar la democracia popular, es el pueblo gobernando y un Gobierno obedeciendo. Así que algo que hemos aprendido es a defender la democracia y la soberanía".

Afirmó que Venezuela tiene "un escudo de acero infranqueable conformado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Unión Cívico Militar que defiende todo el territorio nacional".

Este lunes se espera que el régimen diga la cifra del total de inscritos.