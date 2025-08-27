NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Detenciones arbitrarias

Venezuela libera a grupo de colombianos detenidos en la frontera

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Frontera entre Colombia y Venezuela (AFP)
Frontera entre Colombia y Venezuela (AFP)
El gobernador del Táchira, Freddy Bernal, estuvo en el proceso del lado venezolano.

Venezuela liberó a cuatro antiguos miembros de la extinta guerrilla de las FARC y a un funcionario colombiano, detenidos desde el 14 de agosto.

Los cinco colombianos, cuatro firmantes del histórico acuerdo de paz de 2016, cruzaron a Venezuela desde la ciudad fronteriza de Cúcuta para hacer "turismo" cuando los detuvieron.

Todos habían sido parte el 13 de agosto de un acto de entrega de incentivos económicos a 25 asociaciones y cooperativas de firmantes de paz, realizado en Fortul, Arauca.

Cuando regresaban decidieron cruzar la frontera, como es habitual en la zona, para conocer parte de Apure, sin embargo fueron requisados por la Guardia Nacional que custodia la zona, quedando detenidos:

Diana Blanco, delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), y Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN e integrante del equipo técnico del componente Comunes ante el CNR.

Mayiled Bustos, Ómar Delgadillo y William Rodríguez, tres firmantes de paz que trabajan como escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que portaban armas de dotación para cumplir su labor de seguridad.

o

Colombia exigió su liberación y activó los mecanismos diplomáticos.

"Las personas liberadas se encuentran en buen estado y fueron entregadas a Colombia luego que las autoridades venezolanas aclararan su situación", dijo en un comunicado la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, encargada de la reinserción de excombatientes a la vida civil.

Tres de los detenidos, firmantes del acuerdo de paz, trabajan como escoltas y estaban armados cuando fueron detenidos.

Colombia estrechó lazos con Venezuela tras la llegada al poder de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país. Pero la cuestionada reelección de Nicolás Maduro, en Venezuela, en julio de 2024, distanció a los mandatarios.

Bogotá no reconoció el triunfo de Maduro para un tercer mandato consecutivo, pero mantuvo abiertos los canales diplomáticos con Venezuela.

La liberación de los colombianos se da en medio de acercamientos diplomáticos. El lunes, Venezuela anunció el despliegue de 15.000 efectivos en la frontera para reforzar la lucha conjunta contra los grupos ilegales que operan en la zona.

El mismo día, Petro defendió a su par venezolano frente a Estados Unidos, que desplegó fuerzas militares en el sur del Caribe.

Hace pocas semanas, Washington duplicó su recompensa -hasta 50 millones de dólares- por información que conduzca a la captura de Maduro.

Estados Unidos vincula a Maduro con el cartel de los Soles, organización a la que declaró como "grupo terrorista".

"El cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen", dijo Petro en X el lunes.

