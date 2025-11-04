NTN24
Virus

Venezuela registra un repunte de casos de H1N1, covid y Zika: lluvias alientan los virus

noviembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Covid en Venezuela / FOTO: EFE
Covid en Venezuela / FOTO: EFE
Recomiendan a los ciudadanos implementar el uso de tapabocas en lugares públicos o masivos.

Venezuela inicia el mes de noviembre con el repunte de casos de H1N1, SARS-CoV-2, dengue, zika y chikungunya, virus que aumentan su circulación en temporadas lluviosas.

o

En una entrevista a Unión Radio, la infectóloga y expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, destacó que el informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), menciona que en el país actualmente hay predominio de los virus respiratorios, por lo que recomienda a los ciudadanos implementar el uso de tapabocas en lugares públicos o masivos.

"El último informe de octubre de vigilancia de la OPS mencionó que en Venezuela hay predominio de la influenza A que es la misma H1N1 y se ha evidenciado un aumento. Ha habido una alta positividad del 10 % para este virus. También hay actividad del virus sincitial respiratorio y el SARS-CoV-2 con niveles más bajos. El hecho que los niveles sean bajos no quiere decir que no estén circulando (…) siempre que hay lluvias, aumentan los vectores de los que transmiten dengue, zika y chikungunya", explicó.

o

La especialista detalló que los principales síntomas del H1N1 son: debilidad, dolores musculares, fiebre, congestión nasal, nariz roja, estornudo y tos.

"Estamos en la temporada de influenza estacional que empezó desde septiembre hasta marzo-abril de 2026. Creo que es un buen hábito que las personas porten sus mascarillas si tienen síntomas respiratorios, van a estar en sitios cerrados o es indispensable que salgan; porque si se sienten mal con fiebre, tos, estornudo y congestión nasal, y no se pueden quedar en casa, deben portarlas (…) es importante destacar el lavado de manos con agua y jabón, desinfección con gel antibacterial, son algunas de las medidas para evitar la transmisión de virus respiratorios (…) es importante portar el tapabocas mientras se tengan síntomas", dijo.

 

