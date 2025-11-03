NTN24
Lunes, 03 de noviembre de 2025
Lunes, 03 de noviembre de 2025
Venezuela

Venezuela y Colombia encabezan la lista de solicitudes de asilo procedentes de América Latina

noviembre 3, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Banderas de Venezuela y Colombia / FOTO: EFE
Banderas de Venezuela y Colombia / FOTO: EFE
El dato fue presentado por la OCDE en un reciente informe, que también reveló que la mayoría de peticiones de asilo procedentes de la región son para Estados Unidos.

Venezuela y Colombia encabezaron las solicitudes de asilo en 2024 procedentes de América Latina, una región que colocó a nueve de sus países entre los principales demandantes en naciones desarrolladas, según un informe de la OCDE publicado el lunes.

Con casi 245.000 solicitantes de asilo en 2024, Venezuela se situó a la cabeza de los países de origen dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), seguida de Colombia con unos 157.000 solicitantes, señala el informe.

México (85.000 solicitantes), Haití (84.000), Nicaragua (82.000), Honduras (79.000), Perú

(59.000), Ecuador (53.000) y Guatemala (49.000) también se encuentran entre los 15 principales países de origen de los solicitantes de asilo en la OCDE el año pasado.

La mayoría de las peticiones procedentes de América Latina se dirigieron a Estados Unidos, que concentró más de la mitad de las solicitudes de asilo registradas en los 38 países de la OCDE, según la organización.

En el caso de España, más del 60% de solicitantes de asilo eran oriundos de Venezuela y Colombia.

Por otra parte, la OCDE indica en su informe que los flujos migratorios hacia sus países miembros disminuyeron ligeramente (-4%) en 2024, pero se mantuvieron en un nivel elevado.

Los países desarrollados registraron 6,2 millones de nuevos inmigrantes "permanentes" (incluidas las personas con permiso de residencia y los ciudadanos europeos). En 2023, año récord, fueron 6,5 millones.

A pesar de este primer descenso tras tres años consecutivos de aumento, los desplazamientos de población se mantienen en un nivel "históricamente alto" (un 15% por encima de los niveles de 2019, antes de la pandemia de covid), señala la organización.

La migración familiar siguió siendo el principal motivo de migración permanente hacia los países de la OCDE, mientras que la relacionada con el trabajo disminuyó considerablemente (-21%), tras un aumento "sostenido" desde 2020.

En promedio, casi el 77% de los inmigrantes estaban activos en el mercado laboral y menos del 10% estaban desempleados en 2024.

La mitad de la migración hacia los países de la OCDE se concentró en cinco países.

En 2024, solo Estados Unidos acogió a 1,42 millones de nuevos inmigrantes permanentes, mientras que Alemania (586.000 nuevos inmigrantes), Canadá (484.000), Reino Unido (436.000) y España (368.000) acogieron entre el 7% y el 11% del total cada uno.

El ligero descenso de los flujos migratorios hacia los países de la OCDE concierne especialmente a los países de la Unión Europea (-12% en Alemania, -13% en Suecia, -29% en Eslovenia) y, de manera más significativa, al Reino Unido (-41%).

