Martes, 30 de septiembre de 2025
Asilo en Estados Unidos

Estados Unidos implementa nueva tarifa para solicitantes de asilo: ¿A quiénes aplica el nuevo valor?

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El gobierno de Estados Unidos estableció un cobro de 100 dólares por cada solicitud de asilo presentada y un cargo adicional por cada año sin resolución.

El gobierno de Estados Unidos anunció la implementación de un nuevo esquema de tarifas para solicitantes de asilo, una medida que impacta tanto a quienes presentan una solicitud como a quienes ya tienen procesos pendientes en corte.

La disposición establece un cobro inicial de 100 dólares por cada petición de asilo presentada, ya sea en línea o por correo. Además, se suma una tarifa adicional de 100 dólares por cada año que el caso permanezca sin decisión, ya sea ante un juez de inmigración o ante la Junta de Apelaciones.

Para quienes se encuentran en procesos judiciales, el gobierno habilitó una página oficial en la que, ingresando el número de extranjero, los solicitantes pueden realizar el pago y obtener un recibo que deberá presentarse ante el juez correspondiente.

¿A quiénes aplica la nueva tarifa?

El abogado de inmigración José Guerrero explicó los escenarios en los que se aplicará este cobro:

  • Asilo afirmativo (Grupo 1): Corresponde a quienes nunca han estado en corte y presentan su caso directamente ante USCIS. Por ahora, esta tarifa no aplica para este grupo, aunque es indispensable mantenerse atento a las notificaciones de la agencia.
  • Asilo defensivo (Grupo 2): Incluye a quienes se encuentran en el sistema de corte y presentaron su solicitud a partir de octubre de 2024. Para este grupo, la tarifa sí aplica, sin importar si ya tienen audiencia programada o no.

Riesgo de rechazo si no se paga

El abogado Guerrero advirtió que no cumplir con los pagos podría llevar al rechazo inmediato de la solicitud de asilo, por lo que recomendó a los solicitantes mantenerse informados, verificar constantemente las notificaciones oficiales y contar con la asesoría de un profesional de inmigración.

