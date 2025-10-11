NTN24
Sábado, 11 de octubre de 2025
Franja de Gaza

Habitantes de Gaza retornan a sus hogares tras acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás

octubre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Habitantes de Gaza retornan a sus hogares tras el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás - Foto referencia AFP
Habitantes de Gaza retornan a sus hogares tras el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás - Foto referencia AFP
Las tropas israelíes se retiraron en virtud de la primera fase del acuerdo alcanzado esta semana con la mediación de Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Miles de palestinos iniciaron su retoro a Gaza tras el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás.

Las tropas israelíes se retiraron en virtud de la primera fase del acuerdo alcanzado esta semana con la mediación de Estados Unidos para poner fin a la guerra.

"Es una sensación indescriptible; alabado sea Dios", dijo Nabila Basal mientras viajaba a pie con su hija que, según dijo, había sufrido una herida en la cabeza durante la guerra.

Entre tanto, el jefe del comando central del Ejército de Estados Unidos dijo este sábado que visitó Gaza para abordar la estabilización del enclave tras el inicio del alto el fuego entre Israel y Hamás, e insistió en que no se desplegarán tropas estadounidenses en dicho territorio.

o

El almirante Brad Cooper escribió en X que acababa de regresar de un viaje a Gaza para hablar de la creación de un "centro de coordinación cívico-militar" dirigido por el Centcom, que "apoyará la estabilización del conflicto".

Un despliegue inicial de 200 militares estadounidenses comenzó a llegar a Israel para ayudar a supervisar el alto el fuego en Gaza, según el plan de paz del presidente Donald Trump.

El ejército estadounidense coordinará un grupo de trabajo multinacional que se desplegará en Gaza y probablemente incluirá tropas de Egipto, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

"Los hijos e hijas de Estados Unidos que visten el uniforme están respondiendo al llamado para lograr la paz en Oriente Medio en apoyo a las instrucciones del comandante en jefe en este momento histórico", escribió Cooper en X.

El presidente Donald Trump confirmó este miércoles que Israel y Hamás firmaron la primera parte del plan de paz que Estados Unidos propuso en los últimos días.

o

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", dijo.

Este paso histórico en un conflicto que no ha cesado por años, ha sido celebrado en todo el mundo, siendo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, una de las primeras voces en pronunciarse.

El israelí, principal ejecutor de la ofensiva militar sobre el grupo terrorista, celebró el fin del conflicto y el regreso de los rehenes que aún siguen en Gaza.

"Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes", dijo.

"Agradezco a los heroicos soldados de las FDI y a todas las fuerzas de seguridad, gracias a cuyo coraje y sacrificio hemos llegado a este día", agregó.

"Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que han trabajado con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes", agregó.

