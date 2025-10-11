NTN24
Sábado, 11 de octubre de 2025
Tel Aviv

Miles de personas se reúnen en Tel Aviv a pocas horas del regreso de los rehenes en el marco de las negociaciones entre Israel y Hamás

octubre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Este sábado, como cada semana, se concentran para expresar su apoyo y esperanza en la liberación de sus seres queridos, retenidos durante más de dos años por el grupo terrorista Hamás.

La Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, se llena de esperanza y emoción durante la última concentración de familias que esperan el regreso de sus seres queridos secuestrados por Hamás.

Este sábado, como cada semana, se concentran para expresar su apoyo y esperanza en la liberación de sus seres queridos, retenidos durante más de dos años por el grupo terrorista Hamás.

El acuerdo firmado entre Israel y Hamás el jueves pasado ha generado expectativas de un cese al fuego y la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos.

Sin embargo, también se percibe cierto temor ante la posibilidad de que Hamás no cumpla con lo establecido en las negociaciones en Egipto.

"Hoy estamos en un momento crucial, el acuerdo está sobre la mesa y tenemos esperanza. Queremos un cierre, cada familia merece traer a sus seres queridos de vuelta a casa", comentó uno de los padres.

o

Estas jornadas han sido también de agradecimiento. “El espíritu de la nación nos abraza y nos apoya. Estoy emocionado, ha sido un periodo difícil, pero hemos estado unidos como país”, compartió uno de los familiares.

Según la inteligencia israelí, 20 rehenes estarían vivos, y los hospitales han activado protocolos para recibirlos. Sin embargo, para algunas familias, el regreso significará únicamente la posibilidad de realizar un funeral.

“Siento que el pueblo de Israel estuvo conmigo, me abrazó y me amó durante estos dos años, más de dos años. Todas las organizaciones que estuvieron aquí estuvieron verdaderamente con nosotros”, dijo uno de los familiares.

Israel y Hamás llegaron el jueves a un acuerdo de primera fase que incluye un alto el fuego para liberar a los rehenes retenidos en Gaza a cambio de cientos de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes.

El Gobierno de Israel aprobó la primera fase del acuerdo para el alto al fuego y la liberación de todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, en medio de las negociaciones mediadas por Estados Unidos.

A través de un breve comunicado emitido por la Oficina del Primer Ministro, el Gobierno liderado por Benjamín Netanyahu indicó que se exige la liberación de todos los rehenes, "tanto los vivos como los fallecidos".

"El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos", detalló el comunicado publicado el viernes temprano en Israel.

