NTN24
Domingo, 26 de octubre de 2025
Petro en Lista Clinton

Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella cuestionan los comentarios de Sergio Fajardo a favor de Petro sobre su inclusión en la lista Clinton

octubre 26, 2025
Por: Natalya Baquero González
Vicky Dávila (EFE), Sergio Fajardo (EFE) y Abelardo de la Espriella (AFP)
Dávila y De la Espriella se manifestaron tras el pronunciamiento del exgobernador de Antioquia, quien cuestionó la inclusión de Petro dentro de la lista OFAC por parte de EE. UU.

El profesor, político y precandidato a la presidencia de Colombia, Sergio Fajardo, se ha convertido en centro de controversia, luego de haber pronunciado respecto a la inclusión de Gustavo Petro dentro de la Lista Clinton por parte del Departamento del Tesoro de los EE. UU.

En sus declaraciones, Fajardo señaló que, más allá de sus diferencias políticas con el mandatario colombiano, no considera que este deba ser calificado como “narcotraficante”.

“Yo no creo que el presidente sea narcotraficante, ni creo que sea una persona involucrada en el mundo ilícito. Aunque discrepo del presidente Petro por su comportamiento errático, su mal gobierno y por hacer que todo gire en torno a él sin preocuparse por los intereses colectivos, no creo que sea una persona vinculada al narcotráfico”, expresó Sergio Fajardo, declaraciones expuestas por La FM.

Ante estos comentarios, la también precandidata, Vicky Dávila, cuestionó las declaraciones del exgobernador de Antioquia en favor de Gustavo Petro, aun cuando este le ha hecho daño a la nación.

“Respeto al candidato Sergio Fajardo, pero no entiendo por qué defiende a Gustavo Petro, qué tanto daño le ha hecho a Colombia, y este a su vez le lanza elogios”, indicó.

De igual manera, Dávila manifestó que: “No. Es un momento de resistencia moral, Sergio, no de complicidades, ni tibiezas”, esto haciendo referencia a la iniciativa que ha propuesto Fajardo a Petro para que haga “un llamado a la unidad” en el palacio presidencial, a los que él estaría dispuesto a acudir.

Al pronunciamiento de Vicky, se le sumó el también precandidato Abelardo de la Espriella, quien también cuestiona las palabras del político antioqueño, tras la defensa a Petro por su inclusión en la lista de la OFAC.

“Sergio tiene razón: Petro no es narcotraficante, es el jefe de los narcotraficantes”, expresó De la Espriella.

Pero eso no fue todo; de paso, cuestiono cómo se le debería llamar a alguien que tiene un vínculo cercano al régimen del chavismo. ¿Cómo hay que calificar a quien se alía con el narcodictador Maduro para crear una zona bilateral en pleno territorio cocalero? ¿Qué se puede decir de quién, teniendo la obligación de combatir el crimen, otorga salvoconductos a los narcotraficantes para levantar las órdenes de captura que pesan sobre ellos?

