NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Viernes, 24 de octubre de 2025
Petro en Lista Clinton

"Deben ser suficientes y reveladoras las pruebas que tiene el gobierno de los EE.UU.": el pronunciamiento de María Fernanda Cabal luego de que Petro fuera incluido en la lista Clinton

octubre 24, 2025
Por: Natalya Baquero González
María Fernanda Cabal y Gustavo Petro - Fotos: AFP
María Fernanda Cabal y Gustavo Petro - Fotos: AFP
El mandatario colombiano, junto a algunos miembros de su familia y el ministro del Interior, fueron incluidos en la OFAC en medio de la profunda crisis entre Colombia y EE. UU.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Durante este viernes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por medio de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), anunció sanciones hacia el presidente Gustavo Petro, debido a los supuestos vínculos del mandatario sudamericano con el narcotráfico.

El castigo fue extendido al ministro del Interior, Armando Benedetti, y miembros del círculo familiar de Petro, como su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás Petro; este último fue catalogado como “un estrecho asociado”.

o

Luego de conocerse esta nueva sanción hacia el mandatario colombiano, la senadora y precandidata por el Centro Democrático María Fernanda Cabal se pronunció ante este suceso solicitando al gobierno de los Estados Unidos que “revele las pruebas” para que el pueblo conozca los movimientos fraudulentos que ejecutó Gustavo Petro para llegar a la presidencia.

“Terriblemente, saber que un presidente de una nación esté en lista Clinton. Deben ser suficientes y reveladoras las pruebas que tiene el gobierno de los EE.UU.”, indicó inicialmente Cabal.

Esto teniendo en cuenta que es la primera vez en la historia de Colombia que un jefe de Estado es incluido dentro de la “lista negra” de Clinton, en la que se encuentran empresas o personas relacionadas con el “narcotráfico a nivel mundial”.

“Ojalá saquen las pruebas para que el pueblo colombiano y el mundo se enteren qué transacciones financieras llevaron a Gustavo Petro a la presidencia, con qué aliados del narcoterrorismo tuvo vínculo”, añadió la senadora.

María Fernanda Cabal, en medio del video compartido en su cuenta de “X”, dejó claro que, al llegar a gobernar a Colombia, este tipo de actos no se volverán a tolerar y que actuará frente a quienes se dediquen a este tipo de acciones relacionadas con el narcotráfico.

“Que se vayan presos y extraditados los bandidos que terminan generando zozobra en Colombia”, puntualizó la precandidata a la presidencia por el Centro Democrático.

Temas relacionados:

Petro en Lista Clinton

María Fernanda Cabal

Gobierno de Estados Unidos

Gustavo Petro

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Aquí las democracias van a tener que definir si están con Estados Unidos o con el narcoterrorismo": Antonio de la Cruz analiza despliegue de poderoso portaaviones en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Comando Sur estadounidense advierte sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas desplegadas en el Caribe: "la fuerza de combate más capaz del mundo"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es la muerte civil de estas personas": expertos analizan implicaciones para el presidente Petro de ser incluido en la lista Clinton

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Colombianos liberados por el régimen de Maduro / FOTO: EFE
Colombianos

Primeras imágenes y declaraciones de los colombianos liberados por el régimen de Maduro: “gracias a todos”

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Actualidad

Ver más
Ataque con explosivos en México. (EFE)
Seguridad

¿Quién tiene el control del estado de Baja California en México, epicentro del cruce fronterizo más transitado del mundo?

Foto de referencia (Canva)
Cisjordania

“Por culpa de Maduro estamos aquí”: venezolano atrapado en Cisjordania en medio del conflicto en Gaza

Presidente Gustavo Petro durante marcha en Nueva York.
Gustavo Petro

Polémicas palabras del presidente Petro en marcha propalestina en Nueva York: llamó a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ataque con explosivos en México. (EFE)
Seguridad

¿Quién tiene el control del estado de Baja California en México, epicentro del cruce fronterizo más transitado del mundo?

Foto de referencia (Canva)
Cisjordania

“Por culpa de Maduro estamos aquí”: venezolano atrapado en Cisjordania en medio del conflicto en Gaza

Presidente Gustavo Petro durante marcha en Nueva York.
Gustavo Petro

Polémicas palabras del presidente Petro en marcha propalestina en Nueva York: llamó a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

María Corina Machado/ Marco Rubio - Fotos AFP
María Corina Machado

Marco Rubio y los personajes políticos detrás de la nominación de María Corina Machado al Nobel de La Paz

Gustavo Petro - EFE
Petro en Lista Clinton

"Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC": presidente Petro reacciona a sanciones de Estados Unidos

Falcao hizo presencia en el derbi español - Foto: EFE
Radamel Falcao García

Falcao presente en el derbi español entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid; el colombiano estuvo acompañando al conjunto “colchonero”

Messi se queda sin socios: tras el anuncio de Busquets, ahora Jordi Alba hace oficial su retiro del fútbol - Foto AFP
Lionel Messi

Messi se queda sin socios: tras el anuncio de Busquets, ahora Jordi Alba hace oficial su retiro del fútbol

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda