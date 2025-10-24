"Deben ser suficientes y reveladoras las pruebas que tiene el gobierno de los EE.UU.": el pronunciamiento de María Fernanda Cabal luego de que Petro fuera incluido en la lista Clinton

Durante este viernes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por medio de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), anunció sanciones hacia el presidente Gustavo Petro, debido a los supuestos vínculos del mandatario sudamericano con el narcotráfico.

El castigo fue extendido al ministro del Interior, Armando Benedetti, y miembros del círculo familiar de Petro, como su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás Petro; este último fue catalogado como “un estrecho asociado”.

Luego de conocerse esta nueva sanción hacia el mandatario colombiano, la senadora y precandidata por el Centro Democrático María Fernanda Cabal se pronunció ante este suceso solicitando al gobierno de los Estados Unidos que “revele las pruebas” para que el pueblo conozca los movimientos fraudulentos que ejecutó Gustavo Petro para llegar a la presidencia.

“Terriblemente, saber que un presidente de una nación esté en lista Clinton. Deben ser suficientes y reveladoras las pruebas que tiene el gobierno de los EE.UU.”, indicó inicialmente Cabal.

Esto teniendo en cuenta que es la primera vez en la historia de Colombia que un jefe de Estado es incluido dentro de la “lista negra” de Clinton, en la que se encuentran empresas o personas relacionadas con el “narcotráfico a nivel mundial”.

“Ojalá saquen las pruebas para que el pueblo colombiano y el mundo se enteren qué transacciones financieras llevaron a Gustavo Petro a la presidencia, con qué aliados del narcoterrorismo tuvo vínculo”, añadió la senadora.

María Fernanda Cabal, en medio del video compartido en su cuenta de “X”, dejó claro que, al llegar a gobernar a Colombia, este tipo de actos no se volverán a tolerar y que actuará frente a quienes se dediquen a este tipo de acciones relacionadas con el narcotráfico.

“Que se vayan presos y extraditados los bandidos que terminan generando zozobra en Colombia”, puntualizó la precandidata a la presidencia por el Centro Democrático.