Vladimir Padrino López baja el tono y envía mensaje a Estados Unidos: "Nada justifica una guerra ¿Tiene sentido crear una guerra fabricada con mentiras?"

El ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, envió contundente mensaje a Estados Unidos tras ataque a embarcación cargada con droga que salió de Venezuela.

“Y le hablo nuevamente al pueblo de los Estados Unidos ¿Tiene sentido crear una guerra innecesaria, injusta y fabricada con mentiras?”, expresó el ministro de Defensa.

Padrino López cuestionó a Estados Unidos sobre si era necesario iniciar una guerra contra sus vecinos latinoamericanos y caribeños.

“¿Están de acuerdo en usar el dinero de los contribuyentes para el empleo de la fuerza militar contra humildes pescadores en el Caribe?”, agregó.

El ministro de la dictadura señaló que para combatir el narcotráfico es necesaria la voluntad política, el diálogo y la comunicación entre países.

“¡Nada justifica una guerra! El narcotráfico se combate con voluntad política, mucho diálogo y comunicación entre naciones, además de mucho procesamiento de inteligencia, con programas sensatos y coherentes, respetando la soberanía nacional de los Estados”, continuó.

Asimismo, les pidió a los militares estadounidenses que no participen en esta “actividad vergonzosa que daña su honor militar”.

“¿No creen ustedes que los están mandando al sacrificio? Esto no es una lucha contra el narcotráfico, es una farsa”, puntualizó.

En medio de la tensión con el régimen venezolano, al que la administración Trump acusa de liderar la organización narcotraficante Cartel de los Soles, las Fuerzas Armadas de EE. UU. atacaron una segunda embarcación presuntamente cargada con droga, según informó Donald Trump.

El mandatario aseguró que el bote salió de Venezuela y fue interceptado por las tropas que fueron desplegadas desde hace varios días en el sur del mar Caribe.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles de narcotraficantes y narcoterroristas extraordinariamente violentos e identificados con certeza en la zona de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM)".

Y agregó que "el ataque se produjo mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales".

A lo que denominó como "un arma mortal que envenena a los estadounidenses".

Según Trump, la presunta droga que iba alojada en la embarcación tenía "destino a los Estados Unidos":

"Estos cárteles de narcotraficantes extremadamente violentos SUPONEN UNA AMENAZA para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de los Estados Unidos".

Asimismo, confirmó que tres personas murieron en el ataque de las Fuerzas Armadas: "El ataque se saldó con la muerte de tres terroristas varones en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque".

Finalmente, lanzó una advertencia: "si transportas drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡Te estamos buscando! las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras para las comunidades estadounidenses durante décadas, causando la muerte de millones de ciudadanos estadounidenses. Ya no más".