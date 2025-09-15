NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Aviones de combate

"Es cuestión de tiempo y el cronómetro va en contra de Maduro": analista habla sobre la posibilidad de una acción de EE. UU. contra el régimen de Venezuela

septiembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
El consultor y experto en seguridad Santiago García explicó en el programa La Tarde de NTN24 las capacidades del escuadrón aéreo enviado por Estados Unidos a Puerto Rico.

El reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe Sur ha generado gran expectativa sobre sus capacidades y posibles objetivos.

Este lunes, Estados Unidos volvió a atacar una lancha supuestamente de origen venezolano que llevaba droga. El mismo presidente Donald Trump dio a conocer la información y el video de la ofensiva contra el narcotráfico en aguas cercanas a Venezuela.

Además, el pasado sábado Estados Unidos envió a Puerto Rico una flota de aviones de gran capacidad, entre ellos un F-35B, un enorme Boeing C-5 Galaxy y un Osprey V-22.

Santiago García, experto en seguridad, analizó en La Tarde de NTN24 las características y utilidad de los equipos enviados a Puerto Rico y que colaborarán con las acciones en contra del narcotráfico en el Caribe Sur.

Específicamente, sobre los aviones F-35, García explicó que “tienen la capacidad de llevar una serie de bombas, que son bombas especiales para atacar objetivos de altísimo valor estratégico con una precisión quirúrgica”. “Un ejemplo de eso son los ataques recientes que hizo la Fuerza Aérea de Israel en territorio iraní, en donde los F-35 llevaban el papel protagónico del bombardeo en los centros de producción nuclear”, aseguró.

Además, señaló que la intención de Estados Unidos no es solo hacer presencia en el Caribe, dado que para ello podría utilizar otro tipo de aeronaves.

“Este desplazamiento de aviones debe tener una misión de ese tipo. No simplemente generar superioridad aérea en el escenario, sino básicamente para poder hacer unos ataques quirúrgicos de precisión sobre ciertos blancos que no son tan fáciles de atacar”, resaltó.

Respecto al C-5 Galaxy, el mayor avión de transporte estratégico de la Fuerza Aérea estadounidense, García explicó que su función principal es transportar equipos de soporte y armamento para las otras aeronaves desplegadas. "Ellos lo que están haciendo es tener absolutamente listo todo para cualquier escenario que se presente", comentó.

Otra de las aeronaves desplegadas es el helicóptero CH-53K King Stallion, descrito como el más poderoso del mundo, y el V-22 Osprey, un híbrido entre helicóptero y avión.

García destacó la versatilidad de estas aeronaves para realizar múltiples misiones, desde transporte de tropas hasta operaciones especiales.

“Estados Unidos está preparando todo un abanico de misiones que se puedan dar en virtud de cómo se desarrollen los eventos a corto plazo”, destacó el experto.

Ante las recientes tensiones con Venezuela, incluyendo el sobrevuelo de F-16 venezolanos cerca de un buque estadounidense, García advirtió que la situación podría escalar rápidamente. "Si esto no se resuelve relativamente pronto, vamos a ver un ataque de precisión combinado con misiles de precisión y con un bombardeo en profundidad", pronosticó.

El experto concluyó que el desenlace de esta situación "no va a ser nada bueno" para el gobierno venezolano, sugiriendo que cualquier acción militar estadounidense sería rápida y contundente, posiblemente con una duración de no más de "18-20 horas".

“Es cuestión de tiempo y yo diría que cada vez el cronómetro va en contra de Maduro y de toda esta gente”, declaró.

“Estados Unidos tiene en este momento desplegado un equipo de inteligencia muy grande sobre Venezuela. Tienen localizados los aviones, los tanques, tienen localizadas las unidades antiaéreas, tienen localizado absolutamente todo. Incluso tienen localizado a Maduro y a todos los cabecillas de este cartel de narcotráfico”, subrayó.

En ese sentido, señaló que, “si esto no se resuelve relativamente pronto, vamos a ver un ataque de precisión combinado con misiles de precisión y con un bombardeo en profundidad para poder neutralizar”.

“No es simplemente para neutralizar pequeños botes, nada de eso. Esto no es para eso”, aclaró.

Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

