"Ya no nos gusta lo que nos envía, ya sean sus drogas o sus pandilleros": Donald Trump se refirió a Venezuela en medio del despliegue militar en el Caribe

El presidente estadounidense Donald Trump habló recientemente sobre Venezuela mientras en el Caribe persiste el despliegue militar ordenado por su administración para combatir el Cartel de los Soles, organización terrorista que, según Washington, es liderada por Nicolás Maduro.

Antes de regresar a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en su residencia de Bedminster, mientras se disponía a tomar su avión presidencial en el Aeropuerto Municipal de Morristown, Nueva Jersey, Trump aseguró que “muchas drogas están saliendo de Venezuela”.

“Muchos miembros del Tren de Aragua intentan venir, pero los detenemos con éxito en la frontera”, declaró.

A su vez, aseguro que su país ahora tiene “mucha seguridad” para impedir su entrada a territorio estadounidense.

“Ellos envían al Tren de Aragua, esa es probablemente la peor pandilla del mundo”, declaró.

“Ya no nos gusta lo que Venezuela nos envía, ya sean sus drogas o sus pandilleros. No nos gusta nada”, subrayó.

Sus declaraciones se dan en medio del despliegue militar que la administración federal ha enviado a las aguas del Caribe cercanas a Venezuela con buques de guerra y aviones militares de alto alcance.

En las últimas horas arribaron a Puerto Rico aviones de combate F-35 como parte de su lucha contra los cárteles de la droga y se unirán en los próximos días a los buques de guerra estadounidenses ya desplegados en el sur del Caribe.