NTN24
Domingo, 14 de septiembre de 2025
Domingo, 14 de septiembre de 2025
Donald Trump

"Ya no nos gusta lo que nos envía, ya sean sus drogas o sus pandilleros": Donald Trump se refirió a Venezuela en medio del despliegue militar en el Caribe

septiembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
El mandatario estadounidense se refirió recientemente sobre Venezuela mientras se lleva a cabo el despliegue militar en el Caribe en contra del Cartel de los Soles.

El presidente estadounidense Donald Trump habló recientemente sobre Venezuela mientras en el Caribe persiste el despliegue militar ordenado por su administración para combatir el Cartel de los Soles, organización terrorista que, según Washington, es liderada por Nicolás Maduro.

Antes de regresar a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en su residencia de Bedminster, mientras se disponía a tomar su avión presidencial en el Aeropuerto Municipal de Morristown, Nueva Jersey, Trump aseguró que “muchas drogas están saliendo de Venezuela”.

“Muchos miembros del Tren de Aragua intentan venir, pero los detenemos con éxito en la frontera”, declaró.

o

A su vez, aseguro que su país ahora tiene “mucha seguridad” para impedir su entrada a territorio estadounidense.

“Ellos envían al Tren de Aragua, esa es probablemente la peor pandilla del mundo”, declaró.

Ya no nos gusta lo que Venezuela nos envía, ya sean sus drogas o sus pandilleros. No nos gusta nada”, subrayó.

Sus declaraciones se dan en medio del despliegue militar que la administración federal ha enviado a las aguas del Caribe cercanas a Venezuela con buques de guerra y aviones militares de alto alcance.

o

En las últimas horas arribaron a Puerto Rico aviones de combate F-35 como parte de su lucha contra los cárteles de la droga y se unirán en los próximos días a los buques de guerra estadounidenses ya desplegados en el sur del Caribe.

Temas relacionados:

Donald Trump

Régimen de Maduro

Drogas

Despliegue militar de Estados Unidos

El Tren de Aragua

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿iPhone logró superar las críticas con sus recientes innovaciones en las baterías? Experto en tecnología responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado pronuncia un discurso en Caracas, Venezuela-Foto: EFE
María Corina Machado

"La Venezuela que viene": María Corina Machado hace un guiño a los inversores para cuando "regrese la democracia"

Oro latino: los países que más guardan este metal precioso | Foto Canva
Venezuela

Reservas de oro en Latinoamérica: Venezuela a la cabeza, Colombia entre las últimas

María Corina Machado/ Diosdado Cabello - Fotos EFE
María Corina Machado

Tras amenaza de Diosdado Cabello a María Corina Machado, exmandatarios solicitan a la comunidad internacional "velar por la garantía del derecho a la vida e integridad personal" de la líder opositora

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Once Caldas sacó la cara por Colombia en los torneos Conmebol - Foto: AFP
Copa Sudamericana

Once Caldas sacó la cara por Colombia: fue el único equipo que se clasificó a los cuartos de final en torneos sudamericanos

María Corina Machado pronuncia un discurso en Caracas, Venezuela-Foto: EFE
María Corina Machado

"La Venezuela que viene": María Corina Machado hace un guiño a los inversores para cuando "regrese la democracia"

Oro latino: los países que más guardan este metal precioso | Foto Canva
Venezuela

Reservas de oro en Latinoamérica: Venezuela a la cabeza, Colombia entre las últimas

María Corina Machado/ Diosdado Cabello - Fotos EFE
María Corina Machado

Tras amenaza de Diosdado Cabello a María Corina Machado, exmandatarios solicitan a la comunidad internacional "velar por la garantía del derecho a la vida e integridad personal" de la líder opositora

Selecciones sudamericanas/ Trofeo de la Copa del Mundo - Fotos EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Goleador sudamericano retirado buscaría regresar a su selección luego de que esta sorprendiera en Eliminatorias, pero el entrenador no lo ve viable

Horóscopo del 1 al 7 de septiembre - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Es importante que dejes atrás aquellas situaciones que a nivel amoroso no funcionaron para que puedas avanzar: horóscopo del 1 al 7 de septiembre

Otto Serge en On The Road
On the Road

La inesperada historia detrás del médico colombiano que conquistó al mundo con el vallenato

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda