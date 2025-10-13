José Daniel Ferrer felicitó a María Corina Machado por el Premio Nobel de Paz a su llegada a Miami: "Tiene sufriendo a los comunistas de Venezuela y Cuba"

Este lunes arribó a Miami, Estados Unidos, el opositor cubano José Daniel Ferrer, quien decidió exiliarse en el país norteamericano tras ser arrestado arbitrariamente por el régimen de Miguel Díaz- Canel y torturado en prisión.

El opositor cubano llegó a territorio norteamericano junto a varios funcionarios del Departamento de Estado que lo acompañaron desde su salida de la isla con su familia.

En medio de una rueda de prensa que brindó desde Miami, el opositor cubano se refirió al Premio Nobel de Paz entregado a María Corina Machado, la líder política venezolana que ha luchado incansablemente por la libertad de Venezuela.

Ferrer celebró el Premio Nobel de Paz entregado a Machado y aseguró que no cayó nada bien ni en Venezuela ni en Cuba.

“Aprovecho para felicitar a María Corina Machado por ese bien merecido premio Nobel de la Paz que tiene sufriendo a los comunistas de Venezuela y los de Cuba”, indicó. “Venezuela y Cuba andan con una perreta tremenda desde que se dio a conocer esa información”, agregó.

El 4 de octubre, el activista cubano anunció su decisión de salir del país y exiliarse y denunció "golpes, torturas, humillaciones y amenazas" en prisión.

La determinación fue confirmada por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) mediante una carta publicada este viernes 3 de octubre.

“Su decisión responde sobre todo a las responsabilidades personales que tiene con su familia, a quienes también se debe: no sólo a su país al que ha entregado años y años de acoso, tortura y sacrificios”, indicó en su momento el CTDC.