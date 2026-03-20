"Ya no quedan líderes en Irán con quienes hablar": Donald Trump tras 21 días de operaciones militares contra el régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que "ya no quedan líderes en el régimen de Irán con quienes hablar" sobre los recientes ataques.

"Sus líderes se han ido. Los siguientes líderes también se han ido. Y los siguientes líderes casi se han ido. Y ahora, nadie quiere ser líder allí. Lo estamos pasando mal. Queremos hablar con ellos, pero no hay con quién hablar. No tenemos con quién hablar. ¿Y saben qué? Nos gusta así", dijo Trump durante un discurso en la Casa Blanca.

El mandatario también calificó la intervención de Estados Unidos en Irán como "extremadamente exitosa".

Este jueves Trump aseguró que no iba a desplegar tropas en Irán, semanas después de haber lanzado un ataque junto con Israel.

"Si lo hiciera, desde luego no se lo diría. Pero no voy a desplegar tropas", dijo Trump a los periodistas mientras se reunía con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

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Asimismo, instó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a que no atacara yacimientos de gas en Irán, después de que Teherán golpeara instalaciones energéticas cataríes.

"Le dije 'No hagas eso', y no lo hará. Nos llevamos muy bien. Está coordinado, pero en ocasiones él hace algo que Estados Unidos rechaza”, dijo Trump.

El miércoles, Donald Trump amenazó con destruir el importante campo gasífero South Pars de Irán si se producían nuevos ataques contra la principal planta de gas de Catar.

El republicano confirmó en su cuenta de Truth Social que Israel había atacado South Pars, pero afirmó que Estados Unidos "no sabía nada" de esa operación, que impulsó a Teherán a lanzar una ofensiva contra las instalaciones cataríes de Ras Laffan.

"Israel no realizará más ataques en relación con este extremadamente importante y valioso campo de South Pars a menos que Irán, de forma poco sensata, decida atacar a un país muy inocente, en este caso Catar", escribió Trump.

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El gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar, es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.

Según el régimen iraní, algunas partes del yacimiento se incendiaron. Catar explota la parte sur del yacimiento, conocida con el nombre de North Dome, o North Field.

Las estimaciones de QatarEnergy indican que North Field alberga cerca del 10% de las reservas mundiales conocidas de gas natural.