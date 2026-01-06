NTN24
SNTP

Al menos 14 periodistas fueron detenidos de manera arbitraria durante la instalación de la Asamblea Nacional de la dictadura venezolana

enero 6, 2026
Por: Natalya Baquero González
Tras horas de detención y la revisión de los archivos periodísticos, 13 de ellos fueron liberados y uno deportado, según informó el SNTP.

En su más reciente balance, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reportó que más de 14 periodistas fueron detenidos de manera arbitraria durante la Asamblea Nacional del régimen chavista, la cual llevó a cabo su primera sesión tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos.

De acuerdo con la información compartida por el sindicato, los hechos ocurrieron dentro del palacio legislativo, “en sus alrededores y en Altamira”, durante la posesión ilegítima de la Asamblea en que Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada de Venezuela.

Asimismo, detalló que la mayoría de los comunicadores sociales retenidos, al parecer por parte del régimen, eran extranjeros.

“Durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional, fueron detenidos en Caracas 14 periodistas y trabajadores de la prensa: 13 de ellos de agencias y medios internacionales y uno de medios nacionales”, expresó el SNTP.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, de los 14 agentes de prensa detenidos, 13 de ellos fueron liberados y uno deportado luego de “la revisión de equipos, desbloqueo de teléfonos, rastreo de llamadas y mensajes en plataformas de comunicación y redes sociales”.

“En la frontera entre Cúcuta y San Antonio fueron detenidos dos reporteros, uno de ellos español y otro colombiano. Luego de horas incomunicados, fueron liberados y se encuentran en Colombia”, agregó el sindicato.

Tras esta situación represiva hacia la prensa, en territorio venezolano el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa hizo un llamado para que se respete y “cese la persecución”.

“Reiteramos nuestra exigencia de garantías para el ejercicio libre del periodismo, el cese de la persecución y la libertad de los 23 periodistas y trabajadores de medios en Venezuela que permanecen detenidos”, indicó el SNTP.

Para el SNTP, “el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en internet” es una “forma de censura estructural”, ya que esto “restringe el pluralismo informativo” y limita el acceso libre de la información a la ciudadanía.

