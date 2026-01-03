NTN24
Cae Maduro en Venezuela

Así quedaron las principales calles en Caracas tras el ataque de Estados Unidos a varias instalaciones militares venezolanas

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Durante la madrugada de este sábado, una incursión militar estadounidense sorprendió con explosiones en cuatro puntos básicos: Fuerte Tiuna, Higuerote, La Guaira y La Carlota.

Este sábado 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo un ataque a varias instalaciones militares en Venezuela que dejaron como resultado la captura del líder del régimen Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

En un recorrido que hizo la televisión estatal por las principales calles de Caracas se pueden ver las afectaciones que dejó el ataque.

En una de esas calles principales, en la base aérea de La Carlota, quedó como registro de lo sucedido un tanque de guerra y dos buses de servicio público totalmente incinerados.

Además, las múltiples explosiones afectaron varias estructuras arrancando parte de las rejas y de la vegetación en un sector ubicado a un costado de la autopista principal.

o

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, una incursión militar estadounidense sorprendió con explosiones en cuatro puntos básicos: Fuerte Tiuna, Higuerote, La Guaira y La Carlota.

Todas ellas desembocaron en la extracción del dictador Nicolás Maduro y de su esposa, la "primera combatiente", Cilia Flores.

Tanto Cilia como Maduro están en Estados Unidos, donde serán juzgados como lo fueron los dos sobrinos de Cilia, conocidos como los "narcosobrinos", años atrás.

