NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Mascotas

Yeferson Cossio se suma a importante causa que busca que existan hospitales públicos para las mascotas en Colombia

marzo 11, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Fotos: Yeferson Cossio y Felipe Córdoba/ Mascotas - Foto de referencia Canva
En un país donde los animales cada vez ocupan un lugar más importante dentro de las familias, la conversación sobre su protección y bienestar se vuelve cada vez más urgente.

El creador de contenido y reconocido animalista Yeferson Cossio volvió a levantar la voz por una de las causas que, según ha asegurado abiertamente, más lo motivan: "la protección y el bienestar de los animales en Colombia".

En esta ocasión, Cossio buscó un apoyo de más impacto para la sociedad al hacerlo junto a Felipe Córdoba, con quien coincidió en algo que los une más allá del escenario público, la preocupación por el bienestar de los animales.

En entrevista con La Kalle, Córdoba, excontralor de Colombia, contó que, junto a Cossio, estaban "buscando una política pública para el cuidado animal". "La propuesta que se hace es tener hospitales públicos sobre todo para la atención de familias que tienen animalitos en los estratos 0, 1 y 2", contó.

La iniciativa, que ya logró el primer hospital público en Pereira para animales, busca propagarse por todo el territorio nacional y, a su vez, incluir más campañas de esterilización y atención para las mascotas.

Cossio ha utilizado sus redes sociales, seguidas por millones de personas, como una plataforma para visibilizar rescates, promover adopciones y apoyar causas animalistas, una faceta conocida por su comunidad.

Dicha sensibilidad por los animales fue precisamente la que lo llevó a coincidir con Córdoba, quien desde su vida personal también ha construido un vínculo muy cercano con el cuidado animal. En su hogar habitan nueve perros y tres gatos, una convivencia que, según él mismo ha contado, ha fortalecido su compromiso con la acción misma de proteger a las mascotas.

Más allá de las historias personales, ambos aseveraron que pusieron sobre la mesa una realidad que viven millones de familias colombianas que no tienen cómo pagar una atención veterinaria cuando una mascota se enferma.

Y es que, según cifras oficiales, uno de cada cuatro hogares en Colombia tiene una mascota, pero el acceso a servicios veterinarios accesibles sigue siendo una gran dificultad para muchas familias, especialmente en regiones donde no suelen existir alternativas cercanas.

La causa animal tampoco es nueva para Córdoba. Durante más de 20 años, junto a su esposa, ha apoyado refugios y fundaciones que rescatan animales en situación de abandono.

Uno de ellos es el 'Hogar de la Familia Peluche', ubicado en la zona rural de Santa Elena, en Medellín, donde voluntarios trabajan a diario para salvar perros y gatos que han sido abandonados.

Y tanto para Cossio como para Córdoba, el mensaje es claro "cuando se trata de ayudar a los animales, cualquier esfuerzo suma". Porque al final, según han considerado en sus redes sociales, más allá de las diferencias, el amor por las mascotas siempre encuentra la manera de unir a las personas.

