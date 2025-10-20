NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
Amazon

Caída mundial de miles de servicios de videojuegos, redes sociales y páginas web por falla en la nube de Amazon

octubre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
AWS es una plataforma informática a distancia (cloud) que suministra a las empresas servicios como almacenamiento, bases de datos o inteligencia artificial.

Este lunes la plataforma en la nube AWS del gigante estadounidense Amazon comenzó el día presentando múltiples interrupciones, lo que provocó múltiples problemas de conexión a páginas y aplicaciones como Amazon, Snapchat o Fortnite.

"Podemos confirmar importantes índices de error en los pedidos enviados" a una base de datos usada por numerosas aplicaciones web y juegos en línea, informó AWS (Amazon Web Services).

A las 11:27, Amazon indicó que constataba "señales significativas de reactivación", tras haber "aplicado las primera medidas de atenuación".

Las primeras perturbaciones se detectaron a las 09:11.

Filial de Amazon, AWS es una plataforma informática a distancia (cloud) que suministra a las empresas servicios como almacenamiento, bases de datos o inteligencia artificial.

Según el portal especializado Downdetector, que registra las fallas en las comunicaciones de las plataformas en línea, decenas de sitios web, aplicaciones, redes sociales y juegos en línea tuvieron problemas el lunes por la mañana.

El programa de inteligencia artificial Perplexity "no está disponible por el momento", indicó en X Aravind Srinivas, director ejecutivo de la empresa emergente.

La web de reservas de alojamientos Airbnb, la red social Instagram, la plataforma de venta de videojuegos Steam y los videojuegos en línea Roblox y Brawl Stars se vieron afectados.

Además, han presentado intermitencias servicios como Canva, HBO Max, Prime Video, Steam, Reddit y hasta la aplicación de la empresa de comidas rápidas McDonalds.

