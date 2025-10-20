Caída mundial de miles de servicios de videojuegos, redes sociales y páginas web por falla en la nube de Amazon
Este lunes la plataforma en la nube AWS del gigante estadounidense Amazon comenzó el día presentando múltiples interrupciones, lo que provocó múltiples problemas de conexión a páginas y aplicaciones como Amazon, Snapchat o Fortnite.
"Podemos confirmar importantes índices de error en los pedidos enviados" a una base de datos usada por numerosas aplicaciones web y juegos en línea, informó AWS (Amazon Web Services).
A las 11:27, Amazon indicó que constataba "señales significativas de reactivación", tras haber "aplicado las primera medidas de atenuación".
Las primeras perturbaciones se detectaron a las 09:11.
Filial de Amazon, AWS es una plataforma informática a distancia (cloud) que suministra a las empresas servicios como almacenamiento, bases de datos o inteligencia artificial.
Según el portal especializado Downdetector, que registra las fallas en las comunicaciones de las plataformas en línea, decenas de sitios web, aplicaciones, redes sociales y juegos en línea tuvieron problemas el lunes por la mañana.
El programa de inteligencia artificial Perplexity "no está disponible por el momento", indicó en X Aravind Srinivas, director ejecutivo de la empresa emergente.
La web de reservas de alojamientos Airbnb, la red social Instagram, la plataforma de venta de videojuegos Steam y los videojuegos en línea Roblox y Brawl Stars se vieron afectados.
Además, han presentado intermitencias servicios como Canva, HBO Max, Prime Video, Steam, Reddit y hasta la aplicación de la empresa de comidas rápidas McDonalds.