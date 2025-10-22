NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Luna

China halla fragmentos únicos en las muestras traídas de la cara oculta de la Luna

octubre 22, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Luna | Foto Canva
Luna | Foto Canva
La cápsula de la misión Chang'e-6 china fue exhibida en Hong Kong durante la exposición aeroespacial del país asiático.

En la misión de exploración lunar no tripulada de China, nombrada como la sonda Chang'e-6, recogió fragmentos procedentes de un tipo CI poco común de meteorito, hallazgo que podría aportar nuevas claves sobre el origen del agua en la superficie del satélite.

Los fragmentos de meteoritos venían acompañados de muestras lunares, según lo especifica la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El análisis realizado por los científicos del Instituto de Geoquímica de Cantón detectó meteoritos raros del tipo CI del sistema solar exterior, una categoría de condritas carbonáceas.

Sin embargo, las muestras extraídas no se conservaron en buen estado en la Tierra debido a la acción de la atmósfera en la reentrada de la cápsula de la misión Chang’e-6.

El material extraído de la misión permitió conocer pistas de los asteroides primitivos tipo CI. Las primeras hipótesis de los científicos fueron que estos asteroides se sitúan principalmente en las regiones exteriores del sistema solar y contienen agua, materia orgánica y otros compuestos esenciales para la vida.

Estos resultados podrían contribuir a explicar el origen de parte del agua detectada en la superficie lunar; además, muestras anteriores dieron señales isotópicas positivas de oxígeno.

Cabe resaltar que esta es la primera misión en recoger muestras de la cara oculta de la Luna, según lo informa el medio DW.

Asimismo, de estudiar fragmentos de meteoritos, también examinaron “siete clastos olivino-porfídicos como posibles reliquias de impacto en el regolito devuelto por la misión CE-6” explica el artículo.

Finalmente, China se prepara para más misiones lunares no tripuladas como la Chang'e-7, programada para el siguiente año y la Chang'e-8, programada para el 2029, esta con la participación de once países.

Temas relacionados:

Luna

Espacio

China

Universo

Planeta Tierra

Sistema Solar

Cuerpo de Investigaciones Científicas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Podrá el nuevo Gobierno de Bolivia construir una mayoría estable?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro": análisis de la intervención de la diplomacia paralela en crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Senador republicano Bernie Moreno. (EFE)
Crisis política

Senador Bernie Moreno confirma en NTN24 que Trump impondrá sanciones contra Petro y descartó aranceles para Colombia

Gustavo Petro | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Régimen de Maduro ofrece apoyo al gobierno de Gustavo Petro - Fotos: AFP
Colombia - Venezuela

Régimen de Maduro ofrece apoyo al gobierno de Gustavo Petro luego de que EE. UU. catalogara al mandatario colombiano como "líder del narcotráfico"

Menor jugando Roblox - Foto EFE
Videojuegos

Plataforma de videojuegos Roblox enfrenta investigación penal en Florida por ser un "criadero" de agresores que pone en riesgo a millones de niños

Álvaro Uribe - Foto AFP
Álvaro Uribe

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Observaciones espaciales | Foto Canva
Planeta Tierra

Así se ven las primeras imágenes del espacio transmitidas en tiempo real por un nuevo canal que emite las 24 horas del día

Premio Nobel de Química - AFP
Premio Nobel

La Academia Sueca entregó el Nobel de Química a tres científicos por sus investigaciones de nuevas estructuras moleculares

Imelda y Humberto - Foto EFE
Temporada de Huracanes

Alerta máxima por los huracanes Imelda y Humberto: advierten sobre enorme peligro si llegan a fusionarse

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Navidad

Venezuela arranca octubre con decreto obligatorio de Navidad en medio de ejercicios militares

Observaciones espaciales | Foto Canva
Planeta Tierra

Así se ven las primeras imágenes del espacio transmitidas en tiempo real por un nuevo canal que emite las 24 horas del día

Nicolás Maduro - Juan Barreto, AFP
Nicolás Maduro

Maduro no será invitado a la Cumbre de las Américas en Dominicana: tampoco Canel y Ortega

Arquero de Flamengo, Agustín Rossi | Foto: EFE
portero

Arquero sudamericano causa furor tras atajar un penal sentado

Emotivas palabras de Maleja Restrepo y Tattán Mejía tra la partida del padre de la presentadora - Fotos: Instagram @maleja_restrepo
Influencer

“Eres un papá increíble”: el mensaje emotivo de Maleja Restrepo tras el fallecimiento de su padre

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt - AFP
Casa Blanca

Casa Blanca responde a segunda fase sobre la lucha contra los cárteles anunciada por Trump

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda