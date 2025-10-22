China halla fragmentos únicos en las muestras traídas de la cara oculta de la Luna

En la misión de exploración lunar no tripulada de China, nombrada como la sonda Chang'e-6, recogió fragmentos procedentes de un tipo CI poco común de meteorito, hallazgo que podría aportar nuevas claves sobre el origen del agua en la superficie del satélite.

Los fragmentos de meteoritos venían acompañados de muestras lunares, según lo especifica la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El análisis realizado por los científicos del Instituto de Geoquímica de Cantón detectó meteoritos raros del tipo CI del sistema solar exterior, una categoría de condritas carbonáceas.

Sin embargo, las muestras extraídas no se conservaron en buen estado en la Tierra debido a la acción de la atmósfera en la reentrada de la cápsula de la misión Chang’e-6.

El material extraído de la misión permitió conocer pistas de los asteroides primitivos tipo CI. Las primeras hipótesis de los científicos fueron que estos asteroides se sitúan principalmente en las regiones exteriores del sistema solar y contienen agua, materia orgánica y otros compuestos esenciales para la vida.

Estos resultados podrían contribuir a explicar el origen de parte del agua detectada en la superficie lunar; además, muestras anteriores dieron señales isotópicas positivas de oxígeno.

Cabe resaltar que esta es la primera misión en recoger muestras de la cara oculta de la Luna, según lo informa el medio DW.

Asimismo, de estudiar fragmentos de meteoritos, también examinaron “siete clastos olivino-porfídicos como posibles reliquias de impacto en el regolito devuelto por la misión CE-6” explica el artículo.

Finalmente, China se prepara para más misiones lunares no tripuladas como la Chang'e-7, programada para el siguiente año y la Chang'e-8, programada para el 2029, esta con la participación de once países.