Lunes, 22 de septiembre de 2025
3I/ATLAS | Foto Canva
Universo

Confirmado por cuatro telescopios: el misterioso 3I/ATLAS oculta algo que desafía lo conocido

septiembre 22, 2025
Por: Laura Talero Rojas
El fenómeno fue observado por los telescopios espaciales Hubble, SPHEREx, TESS y James Webb.

El espacio vuelve a sorprender a la ciencia. A mediados de este año, astrónomos detectaron a 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar descubierto en la historia, cuyo comportamiento y composición han desconcertado a la comunidad científica.

Este cuerpo celeste, que viaja a través del Sistema Solar, se ha convertido en un auténtico rompecabezas cósmico desde su hallazgo.

Lo que hace único a 3I/ATLAS es su extraordinaria proporción de dióxido de carbono en comparación con el agua, la más alta jamás registrada en un cometa.

Este dato, obtenido gracias a las observaciones combinadas de los telescopios espaciales Hubble, SPHEREx, TESS y el avanzado James Webb, desafía las teorías existentes sobre cómo se forman los cometas en otros sistemas planetarios.

Asimismo, ante esta evidencia, los científicos han planteado dos hipótesis principales.

-La primera sugiere que 3I/ATLAS pudo haberse originado en una región de su sistema natal expuesta a una radiación inusualmente intensa, capaz de alterar los hielos que lo conforman.

-La segunda propone que el objeto se formó cerca de una “línea de hielo” de dióxido de carbono, un entorno radicalmente distinto al de nuestro vecindario cósmico, lo que explicaría su composición tan singular.

Aunque todavía se desconoce su lugar exacto de origen, las observaciones más recientes indican que la trayectoria de 3I/ATLAS lo llevará a sobrevolar planetas como Júpiter, Marte y Venus en su paso por el Sistema Solar, antes de continuar su viaje hacia el espacio profundo.

El descubrimiento de 3I/ATLAS no solo amplía el catálogo de visitantes interestelares después de ‘Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019, sino que abre nuevas preguntas sobre las condiciones extremas que pueden dar lugar a cuerpos celestes tan diferentes a los que se conocen.

Finalmente, para los astrónomos, este hallazgo representa una oportunidad única para poner a prueba los límites de la astrofísica y comprender mejor los secretos de la formación planetaria en otras estrellas.

