NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Aryna Sabalenka

"Tu y yo para siempre": así quedó captado el momento y gesto de la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka cuando su novio le propuso matrimonio

marzo 4, 2026
Por: Sergio García Hernández
La tenista Aryna Sabalenka tras ganar el Miami Open. (EFE)
La tenista Aryna Sabalenka tras ganar el Miami Open. (EFE)
Sabalenka atraviesa por un momento destacado en su carrera deportiva tras haber llegado a la final en cinco de los últimos seis torneos de Grand Slam.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka compartió mediante sus redes sociales un video del momento en el que su novio, el empresario en el sector de alimentos Georgios Frangulis, le propuso matrimonio.

En el video Frangulis se arrodilla en lo que parece ser un jardín rodeado de floreros y le entrega un anillo a la tenista.

La jugadora, número uno del ranking femenino de la WTA, al ver el anillo se cubre el rostro con las manos y luego abraza a Frangulis tras dar lo que es más que un evidente “sí” a la propuesta de matrimonio.

o

“Tu y yo para siempre”, escribió la tenista bielorrusa en la descripción del video publicado con el romántico momento.

Más tarde en otra publicación, la bielorrusa publicó una serie de fotografías acompañadas de una descripción llena de emoción dedicada a su novio. “Finalmente puedo llamarlo de otra manera... Prometido”, escribió.

Sabalenka atraviesa por un momento destacado en su carrera deportiva tras haber llegado a la final en cinco de los últimos seis torneos de Grand Slam. La bielorrusa se impuso, a su vez, en dos de esos partidos. Ganó, tanto en 2024 como en 2025, el US Open.

La número uno del mundo, además, acumula dos títulos en el Abierto de Australia, obtenido en las ediciones de 2023 y 2024. En 2025 y 2026, llegó a la final de ese campeonato con lo que lleva cuatro años seguidos alcanzando al menos la final de primer Grand Slam del año.

o

La bielorrusa además ha llegado al menos a semifinales en los 12 de los últimos 13 Grans Slams que jugó, lo que muestra el amplio dominio que ha tenido en el tenis femenino en los últimos años.

Temas relacionados:

Aryna Sabalenka

Tenis

Tenista

Matrimonio

Compromiso

Boda

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El Comando Sur va a incrementar este tipo de cooperación": Mario Pazmiño sobre operaciones militares en país sudamericano para frenar el narcoterrorismo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El buque iraní Soleimani - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

Más de Entretenimiento

Ver más
Concierto en Puerto Rico - Foto EFE
Concierto

Icónico dúo puertorriqueño se reunirá en esta capital sudamericana para presentar el primer concierto de reguetón en 3D de la historia del país

Elenco de el ‘Chavo del 8’ - Foto EFE
El Chavo del 8

Falleció importante integrante del equipo de 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'

Bad Bunny en el Super Bowl - EFE
Bad Bunny

Bad Bunny se pronuncia tras su histórico show en el medio tiempo del Super Bowl

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Miguel Díaz-Canel - AFP
Régimen Castrista

¿Tiene Trump en la mira al régimen de Cuba tras operaciones en Irán y Venezuela?

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Regimen chavista

Delcy Rodríguez propone desde Venezuela "una negociación de buena fe" con Guyana sobre el Esequibo

María Corina Machado - Foto AFP
María Corina Machado

María Corina Machado dice que cree que habrá elecciones en Venezuela "en nueve o diez meses"

Jugadores del Bodo/Glimt. (AFP)
Inter de Milán

El sorprendente equipo que eliminó al Inter de la Champions League alcanzó extraño e inédito hito para el norte de Europa

Edmundo González Urrutia - Foto: EFE
Presos políticos

"Acompaño a cada familia que hoy exige justicia": Edmundo González a quienes se encuentran en huelga de hambre y exigen la liberación de sus seres queridos en Zona 7

Fotos: Redes sociales EFE
Clima

Un barco encalló en playa de Santa Marta en medio de emergencia invernal que afecta al Caribe colombiano

Bandera de Rusia. (Canva)
Rusia

Rusia anuncia que no tiene "fechas límite" para terminar la guerra en Ucrania

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre