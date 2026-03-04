"Tu y yo para siempre": así quedó captado el momento y gesto de la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka cuando su novio le propuso matrimonio

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka compartió mediante sus redes sociales un video del momento en el que su novio, el empresario en el sector de alimentos Georgios Frangulis, le propuso matrimonio.

En el video Frangulis se arrodilla en lo que parece ser un jardín rodeado de floreros y le entrega un anillo a la tenista.

La jugadora, número uno del ranking femenino de la WTA, al ver el anillo se cubre el rostro con las manos y luego abraza a Frangulis tras dar lo que es más que un evidente “sí” a la propuesta de matrimonio.

“Tu y yo para siempre”, escribió la tenista bielorrusa en la descripción del video publicado con el romántico momento.

Más tarde en otra publicación, la bielorrusa publicó una serie de fotografías acompañadas de una descripción llena de emoción dedicada a su novio. “Finalmente puedo llamarlo de otra manera... Prometido”, escribió.

Sabalenka atraviesa por un momento destacado en su carrera deportiva tras haber llegado a la final en cinco de los últimos seis torneos de Grand Slam. La bielorrusa se impuso, a su vez, en dos de esos partidos. Ganó, tanto en 2024 como en 2025, el US Open.

La número uno del mundo, además, acumula dos títulos en el Abierto de Australia, obtenido en las ediciones de 2023 y 2024. En 2025 y 2026, llegó a la final de ese campeonato con lo que lleva cuatro años seguidos alcanzando al menos la final de primer Grand Slam del año.

La bielorrusa además ha llegado al menos a semifinales en los 12 de los últimos 13 Grans Slams que jugó, lo que muestra el amplio dominio que ha tenido en el tenis femenino en los últimos años.