Domingo, 04 de enero de 2026
Elon Musk liberó el servicio de Starlink para Venezuela como un gesto para sus ciudadanos

enero 4, 2026
Por: Maryorin Méndez
Starlink | Foto AFP
El anuncio lo hizo a través de su cuenta en la red social X.

Venezuela es uno de los países con peor servicio de internet de América Latina, debido a la crisis económica y el descuido de los servicios por parte de un Estado corrupto y dictador que controla todas las comunicaciones.

Según un informe de SpeedTest, la velocidad promedio del Internet en Venezuela es de 14.59 Mbps, muy por debajo de su país vecino, Brasil que tiene una velocidad de 78.20 Mbps.

Además se teme, que un acto de conveniencia, el chavismo corte de tajo la red de Internet para evitar que se informen casos de abusos extremos.

Esto ha obligado a muchas personas a contratar servicios costosos de fibra óptica, o señal satelital, para mantener la conectividad con el mundo, en especial en momentos de coyuntura como los vividos en las últimas horas con la incursión de Estados Unidos que terminó con la detención de Maduro y Cilia Flores.

Según estudios, no toda la población venezolana tiene acceso a Internet, sino apenas el 72 % y la mayoría de mala calidad.

Como un gesto para los venezolanos, el magnate de la tecnología, Elon Musk abrió una ventana gratuita en el servicio de internet satelital Starlink, desarrollado por SpaceX.

Starlink envía miles de satélites a órbita para llevar internet a cada rincón, incluyendo áreas rurales, desiertos, alta mar, el Amazonas y otras regiones remotas.

A través de la red social X, Starlink anunció: "brindamos servicio de banda ancha gratuito a la gente de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua".

Y en otro mensaje, citando el anterior, Musk agregó: "En apoyo al pueblo de Venezuela", con una bandera tricolor.

El magnate ha sido un aliado a la lucha por el regreso de la democracia a Venezuela y en su más reciente pronunciamiento, llegó a decir que apoyaría que Marco Rubio lidere una transición, e incluso cambió su foto de perfil en X.

 

