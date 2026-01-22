La NASA explicó la razón de la cuasi-luna que ha venido acompañando al planeta Tierra durante décadas

En los últimos meses se ha observado un nuevo cuerpo celeste que acompaña a la Tierra y a la Luna, desde ahí diferentes titulares empezaron a circular, asegurando que el nuevo objeto observado era una “segunda luna”.

VEA TAMBIÉN Intrigante sobrevuelo de avión similar a bombardero B-2 cerca del Área 51 fue captado en grabación térmica o

Sin embargo, ante la desinformación, la NASA aclaró que, según sus observaciones e investigaciones, el acompañante de nuestra estrella no es una segunda luna, sino que es un asteroide que se ha denominado como “2025 PN7”.

El 2025 PN7 es un cuerpo rocoso que ostenta entre los 18 y 36 metros de diámetro, el asteroide ahora está en su giro alrededor del Sol, sin embargo, mantiene la misma sincronía que el planeta Tierra, por lo tanto, en algunos partes del planeta se puede observar.

Asimismo, la agencia espacial aclaró que la órbita de este asteroide no es tan común, puesto que al tener una trayectoria igual a la del planeta Tierra, este a diferencia de nuestra estrella se mueve fuera de su esfera Hill, es decir, no está atrapado por la gravedad de la Tierra como si lo está la Luna.

En ese contexto, los expertos lo clasificaron como un cuasi-satélite. Cabe aclarar que su aparición no es nueva, de acuerdo con la NASA, el cuerpo rocoso ha acompañado a la Tierra durante “varias décadas”.

Asimismo, de acuerdo con los modelos orbitales, se prevé que su compañía continúe aproximadamente hasta el año 2083, ofreciendo con el paso del tiempo pequeñas observaciones.

VEA TAMBIÉN Empresa aeroespacial Blue Origin de Jeff Bezos tendrá su propia red de satélites para internet a finales de 2027 para competir con Amazon y SpaceX o

Se estima que la distancia que tiene el 2025 PN7 y la Tierra es de millones de kilómetros, lejos de alcanzar los 384.400 kilómetros que es la distancia que separa la Tierra de la Luna.

Finalmente, ante el asombro y la expectativa, este no es el primer fenómeno que acompaña a la Tierra, ya que en meses anteriores se han detectado “minilunas” temporales que se quedan atrapados por un tiempo breve por la gravedad terrestre antes de volver a su órbita normal.