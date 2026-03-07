NTN24
Sábado, 07 de marzo de 2026
“Trump reconoce que la interina designada (Delcy Rodríguez) cumple a cabalidad lo que estamos señalando”: exembajador de Venezuela ante la ONU

marzo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Milos Alcalay se refirió al reconocimiento de Trump al régimen venezolano y a la reunión secreta con María Corina Machado y aseguro que esta contradicción hace parte de una estrategia.

NTN24 conoció que la Nobel de Paz venezolana, María Corina Machado, sostuvo una segunda reunión con el presidente Donald Trump, se trató de una reunión privada y extensa de trabajo en la que discutieron los próximos pasos para avanzar a la transición en Venezuela.

Según reportó Caracol Radio la cita fue el viernes en la Casa Blanca, como en la primera ocasión el 15 de enero. El contenido de la reunión sigue siendo confidencial y solo lo manejan quienes estuvieron allí presentes.

Milos Alcalay, exembajador de Venezuela ante la ONU, habló en La Tarde de NTN24 sobre esta reunión y lo dicho por Trump en la cumbre "Escudo de las Américas" en Florida que ha reconocido como gobierno al régimen de Delcy Rodríguez. Aseguró que estas contradicciones hacen parte de una estrategia para lograr la transición en Venezuela y unas elecciones libres.

“Estamos viviendo una situación que es la consecuencia de toda una realidad viviendo en una diplomacia heterodoxa y contradictoria del presidente Trump. El tema es que ayer, una vez más, el presidente Trump se refirió a las relaciones con Delcy Rodríguez señalándolas como positivas, pero al mismo tiempo no la invitó a la cumbre con los jefes de estado democráticos, a donde tampoco invitó a los mandatarios de Cuba, México y Colombia, y al mismo tiempo recibió a María Corina Machado en la Casa Blanca, entonces quiere decir que reconoce que la interina designada cumple a cabalidad lo que estamos señalando, pero reconozco a María Corina Machado”, señaló.

“Su estrategia no es ni la de Delcy ni la de María Corina, es la de Trump, que es la estabilización, la recuperación y lograr ir a las elecciones en Venezuela previamente con la transición, que llegará a pulir un estado totalitario, porque si hay elecciones con las autoridades que hay no hay ninguna posibilidad de cobrar el triunfo”, complementó el invitado.

