¿Quieres que tu nombre llegue a la Luna? NASA revela cómo participar en la misión Artemis ll

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) anunció una convocatoria abierta para que el público participe simbólicamente en la próxima misión Artemis II, un vuelo de prueba que llevará a cuatro astronautas en un recorrido alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.

La propuesta, llamada “Envía tu nombre con Artemis II”, permitirá que los nombres de los participantes viajen en una tarjeta de memoria a bordo de la nave Orion, impulsada por el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

El objetivo de este viaje es poner a prueba los sistemas y equipos que se usarán en futuras expediciones de exploración profunda del espacio.

Durante la misión, la nave alcanzará primero una órbita elíptica de entre 185 y 2.250 kilómetros de altitud. Posteriormente realizará una segunda órbita, mucho más amplia, que durará cerca de 23,5 horas y la llevará a desplazarse entre 185 y 74.000 kilómetros sobre la Tierra, de acuerdo con los datos de la NASA.

Este viaje estará acompañado de la tripulación conformada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, así como por el canadiense Jeremy Hansen.

“Es una oportunidad para inspirar a personas de todo el mundo y darles la posibilidad de acompañarnos mientras abrimos el camino hacia misiones humanas más lejanas en el espacio”, destacó Lori Glaze, administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA.

Los aficionados al espacio recibirán una tarjeta de embarque digital como recuerdo, disponible para descargar en español o inglés a través del enlace publicado en el portal oficial de la NASA.

Este vuelo será el primer viaje tripulado del programa Artemis. Tendrá una duración aproximada de 10 días y está previsto para despegar a más tardar en abril de 2026, un paso clave en la preparación de futuras misiones que buscarán llevar astronautas a Marte.