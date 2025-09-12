NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Viernes, 12 de septiembre de 2025
NASA | Foto EFE
NASA | Foto EFE
Nasa

¿Quieres que tu nombre llegue a la Luna? NASA revela cómo participar en la misión Artemis ll

septiembre 12, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Este es el primer vuelo tripulado de esta campaña que orbitará la Luna antes de su regreso a la Tierra.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) anunció una convocatoria abierta para que el público participe simbólicamente en la próxima misión Artemis II, un vuelo de prueba que llevará a cuatro astronautas en un recorrido alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.

o

La propuesta, llamada “Envía tu nombre con Artemis II”, permitirá que los nombres de los participantes viajen en una tarjeta de memoria a bordo de la nave Orion, impulsada por el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

El objetivo de este viaje es poner a prueba los sistemas y equipos que se usarán en futuras expediciones de exploración profunda del espacio.

Durante la misión, la nave alcanzará primero una órbita elíptica de entre 185 y 2.250 kilómetros de altitud. Posteriormente realizará una segunda órbita, mucho más amplia, que durará cerca de 23,5 horas y la llevará a desplazarse entre 185 y 74.000 kilómetros sobre la Tierra, de acuerdo con los datos de la NASA.

Este viaje estará acompañado de la tripulación conformada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, así como por el canadiense Jeremy Hansen.

Es una oportunidad para inspirar a personas de todo el mundo y darles la posibilidad de acompañarnos mientras abrimos el camino hacia misiones humanas más lejanas en el espacio”, destacó Lori Glaze, administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA.

o

Los aficionados al espacio recibirán una tarjeta de embarque digital como recuerdo, disponible para descargar en español o inglés a través del enlace publicado en el portal oficial de la NASA.

Este vuelo será el primer viaje tripulado del programa Artemis. Tendrá una duración aproximada de 10 días y está previsto para despegar a más tardar en abril de 2026, un paso clave en la preparación de futuras misiones que buscarán llevar astronautas a Marte.

Temas relacionados:

Nasa

Espacio

Luna

Universo

Marte

Artemis

Orión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El dramático testimonio de Brandon Russon, un joven que estaba a solo cinco metros de la tarima donde Charlie Kirk fue baleado y asesinado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Estamos ante un nuevo punto de quiebre entre el gobierno francés y la ciudadanía?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Sede del Parlamento Europeo y Nicolas Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo | Foto: AFP
Parlamento europeo

"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Torres Gemelas

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Marte sufrió impactos colosales hace 4.500 millones de años - Foto NASA
Marte

Marte sufrió impactos colosales que dejaron grandes escombros enterrados profundamente bajo la superficie

Descubren una nueva luna en Urano - Foto NASA
Sistema Solar

Una nueva luna se suma al listado de satélites naturales que orbitan planetas en nuestro sistema solar

La lavadora humana, el invento que evoluciona de la mano de los avances tecnológicos - Fotos referencia: Canva
Innovación

La lavadora humana, un avance tecnológico que promete revolucionar la cotidianidad de los seres humanos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Indignación en Bogotá por asesinato de hombre de 59 años en el norte de la ciudad - Foto de referencia Canva
Colombia

"Por una patineta mataron a Enrique Medina": indignación en Bogotá por asesinato de hombre de 59 años en el norte de la ciudad

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Corea del Norte posee aproximadamente entre 40 y 50 ojivas nucleares | Foto EFE
Corea del Norte

Corea del Norte y su base secreta: parece sacada de una película y es considerada una “amenaza”

Davinson Sánchez confía en la clasificación al Mundial de 2026 - Foto: AFP
Selección Colombia

"Somos hoy una selección a vencer y fuerte a nivel del mundo". referente de la Selección Colombia confía en la clasificación al Mundial de 2026

Explosión cerca a la base aérea en Cali | Fotos captura video: @NoticiasRCN
Explosión

Varias personas resultaron heridas tras fuerte explosión cerca a Base Aérea de Cali

Camp Nou | Foto: AFP
Barcelona

¿A puerta cerrada? La opción que tendría prevista el Barcelona para volver a jugar en el Camp Nou ante el Valencia

Diosdado Cabello

Cabello anuncia que detuvo a 12 personas en el Delta con "algunas cosas" de Trinidad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal