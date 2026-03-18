AFA confirma sede del último partido de Argentina antes del Mundial 2026: todo apunta a una cábala de Scaloni que involucra a La Vinotinto

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este miércoles la sede del amistoso entre la selección argentina y Guatemala, el último antes de su participación en el Mundial de 2026 que arranca el 11 de junio.

El encuentro, que se jugará el 31 de marzo, fue definido para disputarse en La Bombonera, el estadio de Boca Juniors ante la imposibilidad de jugar en el Monumental de River Plate.

El partido ante los centroamericanos servirá como despedida de la Albiceleste ante su público antes del Mundial de 2026.

"Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por (el DT) Lionel Scaloni viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso, el martes 31 en La Bombonera, ante Guatemala", dijo en un comunicado la AFA.

La Finalissima, que enfrenta a los campeones de América y Europa, debía jugarse el 27 de marzo en Catar pero fue cancelada por la situación en Oriente Medio, desatada tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán a finales de febrero y la respuesta iraní contra países de la región.

En este contexto y tras intensas negociaciones, la UEFA anunció el domingo la cancelación del partido por no lograr un acuerdo con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la AFA para encontrar una nueva sede.

El amistoso contra Guatemala, en la casa de Boca Juniors en Buenos Aires, marcaría la despedida ante su público de los campeones del mundo en Catar 2022, antes de que vayan a defender su título en Norteamérica.

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La elección de la sede del encuentro ha sido interpretada como una vieja cábala de la Albicleste y su entrenador Lionel Scaloni dado que en la previa del Mundial Qatar 2022 la selección argentina jugó su partido de despedida en La Bombonera.

Incluso, para ese entonces, los dirigidos por Scaloni enfrentaron a la selección venezolana en dicho escenario, encuentro que terminó 3 a 0 a favor de los locales en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

La selección gaucha espera repetir el mismo escenario que lo llevó a obtener el título de campeón del mundo en diciembre de 2022.

Guatemala no jugará el Mundial tras quedar eliminada en la segunda ronda de las clasificatorias de la Concacaf, donde terminó tercera detrás de Panamá y Surinam.

Argentina y Guatemala se han enfrentado dos veces en la era Scaloni, con triunfos para la Albiceleste en el debut del entrenador argentino en 2018 (3-0) y en 2024, previo a la Copa América de Estados Unidos (4-1).