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Mundial 2026

Así puede solicitar reserva para pasar gratis la noche en el estadio del partido inaugural del Mundial, ver el juego y ser recibido por una leyenda del fútbol

marzo 18, 2026
Por: David Esteban Pinzón
La Tribuna de Hugol - Fotos Airbnb
La Tribuna de Hugol - Fotos Airbnb
Los elegidos podrán jugar un partido de 'mini futbolito' con el mejor futbolista mexicano del siglo XX.

Un grupo de huéspedes será elegido para pasar gratis la noche en uno de los recintos futboleros más icónicos, el Estadio Azteca, donde se jugará el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para el que, además, los elegidos recibirán entradas.

Y es que, como antesala a la gran fiesta del balompié mundial, la reconocida plataforma digital de alojamientos a nivel global Airbnb está realizando la dinámica que permitirá a los aficionados vivir una experiencia histórica en la que además serán recibidos por una leyenda del fútbol.

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Se trata de Hugo Sánchez, quien hará las veces de anfitrión en el Estadio Ciudad de México —como se llamará el recinto durante el Mundial debido a que la FIFA exige nombres de ciudades sedes—, donde los huéspedes tendrán la oportunidad de pasar la noche en palcos transformados en suites privadas con vista hacia la cancha.

Sánchez guiará personalmente a los huéspedes por rincones emblemáticos del estadio y revelará los secretos técnicos para lograr su legendaria 'chilena', jugada también bautizada como 'Huguiña' en su honor.

El "Pentapichichi", reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el mejor futbolista mexicano del siglo XX, jugará también un partido de 'mini futbolito' con los huéspedes en "La Tribuna de Hugol", como se llamará el espacio en el que se vivirá la experiencia.

"El Estadio Ciudad de México es uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol en México y ha sido parte fundamental de mi historia. Aquí marqué mi primer gol como profesional y aquí también viví momentos que me marcaron para siempre. Es un lugar que impone, inspira y resguarda historias inolvidables", dijo Sánchez citado en un comunicado de Airbnb sobre la experiencia.

¿En qué consiste la experiencia completa en "La Tribuna de Hugol" con Hugo Sánchez?

El próximo 5 de abril, una vez que el recinto haya sido reinaugurado, el Estadio Ciudad de México abrirá sus puertas no para un partido, sino para recibir a un grupo de aficionados que vivirán el fútbol de una manera distinta.

Luego de los momentos descritos junto a Sánchez, la convivencia continuará con una experiencia en Airbnb de personalización junto al estudio interactivo Fuega Lab, donde los invitados podrán diseñar su balones y gorras para llevarlos a manera de recuerdo.

Más tarde, los huéspedes disfrutarán de una cena inspirada en los sabores tradicionales de México, preparada por un servicio en Airbnb de chef privado. Al culminar la noche, los huéspedes dormirán en dos suites dentro del Estadio Ciudad de México donde podrán despertar con la vista de la cancha.

A la mañana siguiente, los invitados disfrutarán de un desayuno especial por parte del anfitrión local de servicios Airbnb antes del cierre en el que recibirán, como parte de la experiencia, boletos para asistir al Partido Inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio.

¿Cómo se solicita la reserva para pasar la noche en el Estadio Ciudad de México, entrar al partido inaugural del Mundial, y ser recibido por Hugo Sánchez?

Los interesados pueden solicitar la reserva de esta experiencia a partir del lunes 23 de marzo en airbnb.mx/hugol.

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Las solicitudes de reserva elegibles se atenderán por orden de aplicación a través de la plataforma Airbnb y se confirmará la primera reserva elegible para un grupo de hasta cuatro huéspedes para la estancia del 5 al 6 de abril. La experiencia es gratuita e incluye comida y cena el día 5, y desayuno el día 6.

El transporte al estadio para la estancia y para el partido del Mundial, cabe resaltar, no está incluido. La plataforma asegura además que aplican términos y condiciones y que los detalles de elegibilidad, disponibilidad, restricciones y mecánica de la experiencia se pueden consultar a través de airbnb.com/rules.

Además de tener la oportunidad de vivir esta experiencia, los huéspedes que estén planeando sus viajes para el torneo pueden descubrir lugares para hospedarse y distintos planes en airbnb.com/fifa.

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