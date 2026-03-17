La selección argentina confirma rival en reemplazo de España antes del Mundial y desata críticas: "Es una vergüenza"

La selección argentina, que tenía previsto jugar contra España en la Finalissima el 27 de marzo en Catar, reemplazará ese partido suspendido el domingo por un amistoso frente a una selección de menor nivel y ha desatado fuertes críticas.

El encuentro, pactado para el 31 de marzo, se disputará en Buenos Aires y servirá de despedida ante su público antes del Mundial.

Se trata de la selección de Guatemala, a la que la Albiceleste recibirá en Buenos Aires el 31 de marzo, según anunció este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala", informó la AFA.

VEA TAMBIÉN FIFA da a conocer la primera canción del Mundial 2026 con el protagonismo de un artista latino o

Añadió que informará "en los próximos días" detalles sobre el plan de trabajo, los convocados y el estadio donde se jugará el partido, que significaría la despedida de los campeones del mundo ante su público de cara a la defensa del título en Norteamérica 2026.

"Argentina merece despedirse en casa. En la previa del Mundial, late fuerte la ilusión", escribió en X el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, cuyo mensaje recibió cientos de respuestas negativas relacionadas con la escogencia del rival.

“Mira contra quien juega cada pais de Sudamérica. Es una vergüenza jugar contra Guatemala”; “Es vergonzosa la organización de partidos de una Selección campeona del mundo”; “Solo un partido? ¿Y contra el peor equipo del mundo?”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

La prensa local apunta a La Bombonera, casa de Boca Juniors, como el estadio que alojaría el amistoso, debido a que El Monumental, su patio habitual, tiene programados tres conciertos de AC/DC, uno de ellos el 31 de marzo.

VEA TAMBIÉN Donald Trump celebra el triunfo de Venezuela ante Italia en el Clásico Mundial de Béisbol y sugiere que el país se convierta en el Estado 51 de la Unión Americana o

Guatemala no jugará el Mundial tras quedar eliminada en la segunda ronda de las clasificatorias de la Concacaf, donde terminó tercera detrás de Panamá y Surinam.

Argentina y Guatemala se han enfrentado dos veces durante la era Scaloni, con triunfos para la Albiceleste en el debut del entrenador argentino en 2018 (3-0) y en 2024, previo a la Copa América de Estados Unidos (4-1).

El esperado duelo entre España y Argentina, actuales campeones de Europa y Sudamérica respectivamente, había quedado en duda por los ataques sufridos por Catar en el marco de la situación en Oriente Medio, surgida tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán a finales de febrero, y la respuesta iraní contra países de la región.

Finalmente, la UEFA anunció el domingo la cancelación del partido al no lograr un acuerdo con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la AFA para encontrar una nueva sede.