Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Mundial 2026

Aficionados reportan problemas en el sorteo de preventa de las entradas de la FIFA para el Mundial de 2026 y se conocieron precios para ir a la final

septiembre 10, 2025
Por: Diana Pérez
Sorteo de las Eliminatorias europeas del Mundial 2026 - Foto: AFP
Sorteo de las Eliminatorias europeas del Mundial 2026 - Foto: AFP
Faltan meses para que se lleve a cabo el Mundial de 2026, el torneo más importante del mundo del fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, aunque todavía falta tiempo y quedan selecciones por clasificarse a la cita más importante, la fiebre de los aficionados ya se siente.

En las últimas horas, tras finalizar las Eliminatorias Sudamericanas se abrió la primera ventana de la preventa de las boletas para la Copa del Mundo. Pero la emoción de los aficionados que quieren ver a su selección disputar la importante competencia vino acompañada con muchas quejas y reclamos.

Según algunos hinchas, la página de la FIFA se bloqueaba o se caía en el momento de acceder al sorteo de preventa ofrecido por el ente rector del fútbol en el mundo.

La preventa de las entradas inició este miércoles a las 10 a.m. para aquellos aficionados que tienen tarjeta Visa, pero los problemas se hicieron presentes.

Los boletos tienen un valor que van desde los 60 dólares para los partidos de fase de grupos y hasta los 6.730 dólares por los asientos para la final.

Sin embargo, los aficionados comprarán totalmente a ciegas pues todavía no se termina de definir los equipos que van a competir en el Mundial.

Pasos para entrar al sorteo de preventa Visa:

Lo primero que tiene que hacer es crear un “FIFA ID” en la pagína web: https://www.fifa.com/es/tickets, luego se tiene que registrarse entre el 10 y el 19 de septiembre.

o

Además, debe de recordar que debe de ser mayor de 18 años, y ya para finalizar, tendrá que esperar de la notificación que le llegará de la FIFA a partir del 29 de septiembre.

¿Cómo se manejaré el sorteo de preventa de entradas de la FIFA?

Los seleccionados recibirán en su correo la fecha en la que podrán comprar sus boletos con los horarios disponibles desde el 1 de octubre.

Pero aquellos que no alcancen o no sean seleccionados en este sorteo de preventa, podrán comprar las boletas en las otras ventanas de la FIFA que estarán disponibles en octubre y se extenderán hasta el día final del torneo.

En esta primera fase, la FIFA ha explicado que se tratan de los boletos más caros, los cuales están ubicados en las zonas preferentes de las gradas inferiores.

La fase dos para ser seleccionados para las entradas anticipadas empezará el 27 e irá hasta el 31 de octubre y la compra será a mediados de noviembre hasta mediados de diciembre.

En este, las ubicaciones son fuera de las áreas de las gradas inferiores, por lo que habrá entradas “disponibles tanto en las gradas inferiores como en las superiores”.

Y la fase tres será después de que se lleve a cabo el sorteo para la fase de grupos del mundial.

El resto de las entradas, que serán las que queden, serán vendidas por orden de llegada por la página oficial de reventa de la FIFA. Los boletos tienen ubicación fuera de las aéreas de la fase 1 y 2, por lo que están disponibles “generalmente en las gradas superiores”.

En las ventas de entradas también podrá encontrar asientos y áreas para personas discapacitadas y con movilidad reducida.

El boleto de partido individual es para ingresar al estadio y asistir a un partido en específico únicamente. El de estadio es un abono que incluye el boleto para cada uno de los diversos (aunque no todos) los partidos programados para un estadio en particular.

Y el boleto específico para un equipo es para una selección, es decir, es un paquete que tiene un boleto para los partidos de fase de grupos de la selección que escoja.

Esto no incluye partidos de eliminación directa como octavos de final, cuartos de final y semifinal, así como tampoco incluye estancias como partidos de tercer puesto ni la gran final.

