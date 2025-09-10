Arquero de Bolivia reveló quién le regaló la camiseta de Colombia que vistió en la celebración tras clasificar al repechaje: "La llevé para que me la firme"

La selección de Bolivia consiguió este martes una clasificación histórica para el repechaje al Mundial de 2026 tras derrotar a Brasil en El Alto por la mínima diferencia y el resultado adverso de Venezuela ante Colombia por 6 a 3, en Maturín.

Pese a que no dependía de sí misma, la selección del Altiplano consiguió el acceso a la repesca, la cual disputará en marzo del próximo año en busca de la clasificación al Mundial que se cumplirá en Estados Unidos, Canadá y México.

En medio de los festejos, el arquero de la selección de Bolivia, Carlos Lampe, vistió la camiseta de la selección cafetera en agradecimiento por la que consideró ayuda que les brindó venciendo a Venezuela.

Al portero se le vio en las calles de El Alto con la camiseta número ‘10’ que suele utilizar James Rodríguez con la selección Colombia.

Luego de que las imágenes que se popularizaron en las redes sociales, se conoció el origen de cómo llegó la camiseta de James a manos del guardameta de la selección del Altiplano.

En un video que se ha conocido recientemente, se observa a Lampe revelando quién le dio la camiseta Tricolor. El portero apareció ingresando al bus que los trasladaba al hotel de concentración y luego procedió a explicar cómo obtuvo la camiseta colombiana.

El guardameta del club Bolívar reveló que la camiseta se la regaló el ‘10’ de la selección Colombia tras un partido amistoso, la cual incluso hizo firmar por el mediocampista del León.

“Es la que cambié con él (James Rodriguez) en el amistoso, la llevé para que me la firme”, se escucha decir a Lampe.



Se cree que el partido al que se refirió Lampe es el amistoso que disputaron las selecciones de Colombia y Bolivia en Estados Unidos, días antes del comienzo de la Copa América 2024.

Cabe recordar que ese encuentro terminó 3 a 0 a favor de la selección cafetera con goles de Jhon Arias, Jhon Córdoba y Luis Díaz.