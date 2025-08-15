NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Viernes, 15 de agosto de 2025
Neymar

Ante todo, buen padre: graban a Neymar pidiendo silencio a sus fanáticos mientras su hija duerme

agosto 15, 2025
Por: Nucho Martínez
Neymar da Silva Santos Júnior, futbolista brasileño - Foto: EFE
Neymar da Silva Santos Júnior, futbolista brasileño - Foto: EFE
Si bien desde que regresó al elenco de sus amores no ha levantado un título, la relación entre ‘Ney’ y sus seguidores es de hermandad.

A Neymar Júnior se le ve feliz en el Santos FC, equipo que le dio las herramientas para ser un grande del balompié internacional. Si bien desde que regresó al elenco de sus amores no ha levantado un título, la relación entre ‘Ney’ y sus fanáticos es de hermandad.

o

El respeto es de parte y parte. Por ejemplo, recientemente se vio una muestra de consideración por parte de los seguidores del 10 del Santos.

Mientras salía de un estadio de fútbol acompañado por familiares y amigos, varios hinchas le pidieron fotos y autógrafos a Neymar de manera efusiva.

Ante esto, ‘Ney’ pidió bajar las revoluciones, ya que su pequeña hija se encontraba dormida, algo que de inmediato entendieron sus fans quien guardaron silencio.

Antes de finalizar el mes de enero del presente año Neymar hizo oficial su llegada al Santos FC después de rescindir su contrato con el Al-Hilal y poner fin a su aventura en el fútbol árabe.

o

Para facilitar su vuelta, la directiva de Santos negoció parte de la propiedad del club brasileño, lo que permitió al plantel paulista ofrecer un contrato más elevado al futbolista.

Es de recordar que ‘Ney’ llegó en un momento crucial para el Santos, que volvió a disputar la Serie A brasileña tras lograr el ascenso desde la segunda división.

Mientras se reencuentra con su mejor versión, Neymar de 33 años, reveló hace poco que quiere jugar el Mundial 2026. El talentoso y experimentado jugador sabe que volver a la selección no será fácil, pues debe convencer al italiano Carlo Ancelotti, de que está preparado para coger las riendas de la ‘canarinha’.

Si logra hacerse un hueco en la ‘verdeamarela’, esa edición de la Copa del Mundo, misma que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá, supondría el último baile de ‘Ney’ con su combinado nacional.

o

Con 33 años, Neymar sigue siendo considerado, por los amantes del fútbol, como un jugador excepcional porque su habilidad técnica, velocidad, regate, capacidad de pase y visión de juego son destacadas.

Además, cabe resaltar, tiene un talento innato para driblar. También es un excelente cobrador de tiros libres y penales, y posee una gran efectividad frente al arco.

Temas relacionados:

Neymar

Neymar Jr

Video

Viral

Brasil

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La expectativa es que con esta medida terminen sacando a Maduro del poder": director del diario digital La Gran Aldea sobre despliegue militar de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Gobierno Trump revoca políticas de ciudad santuario en Washington DC y asume el control policial, pero el fiscal local denuncia abuso de poder

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Alaska

Así será el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Serguéi Lavrov (EFE)
Rusia

Polémica previa a la reunión Putin-Trump: canciller ruso llegó a Alaska con una sudadera de la URSS

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Deportes

Ver más
Futbolistas Pedro Rodríguez y Antoine Griezmann - Foto: EFE
España

Campeón del Mundo tuvo que restringir los comentarios en su cuenta de Instagram por mensajes homofóbicos en contra de su hijo de 8 años

Boston Celtics | Foto: AFP
NBA

La NBA aprobó histórica venta de una de las franquicias más exitosos de la historia por una jugosa cifra de 6.100 millones de dólares

Alejandro 'papu' Gómez, futbolista - Fotos: Instagram
Fútbol

El épico video con el que campeón del Mundo anuncia que vuelve al fútbol luego de dos años sancionado por dopaje

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Defensores ambientalistas
Medio Ambiente

“La paz no se construye solo con la gente, sino también con la naturaleza” afirmó Luis Felipe Henao, defensor ambiental

Alimentos con nutrientes esenciales que ayudan al cerebro - Foto referencia: Canva
Salud

Existen alimentos con nutrientes esenciales que le aportan significativamente a la salud cerebral, según expertos

Cartel por la salud de Miguel Uribe Turbay - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

Esposa de Miguel Uribe confirma que el senador "salió bien de su procedimiento" quirúrgico más reciente

María Carolina Hoyos, hermana del senador colombiano Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"Está en fase de despertar": el alentador parte que dio María Carolina Hoyos, hermana del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Futbolistas Pedro Rodríguez y Antoine Griezmann - Foto: EFE
España

Campeón del Mundo tuvo que restringir los comentarios en su cuenta de Instagram por mensajes homofóbicos en contra de su hijo de 8 años

Entrega a domicilio/ Ciberataque - Fotos de referencia Canva
Ciberseguridad

Así actúan los mensajes engañosos sobre supuestas entregas de envíos pendientes para estafarlo, entérese de cómo puede evitarlo con estas recomendaciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano