Ante todo, buen padre: graban a Neymar pidiendo silencio a sus fanáticos mientras su hija duerme

A Neymar Júnior se le ve feliz en el Santos FC, equipo que le dio las herramientas para ser un grande del balompié internacional. Si bien desde que regresó al elenco de sus amores no ha levantado un título, la relación entre ‘Ney’ y sus fanáticos es de hermandad.

El respeto es de parte y parte. Por ejemplo, recientemente se vio una muestra de consideración por parte de los seguidores del 10 del Santos.

Mientras salía de un estadio de fútbol acompañado por familiares y amigos, varios hinchas le pidieron fotos y autógrafos a Neymar de manera efusiva.

Ante esto, ‘Ney’ pidió bajar las revoluciones, ya que su pequeña hija se encontraba dormida, algo que de inmediato entendieron sus fans quien guardaron silencio.

Antes de finalizar el mes de enero del presente año Neymar hizo oficial su llegada al Santos FC después de rescindir su contrato con el Al-Hilal y poner fin a su aventura en el fútbol árabe.

Para facilitar su vuelta, la directiva de Santos negoció parte de la propiedad del club brasileño, lo que permitió al plantel paulista ofrecer un contrato más elevado al futbolista.

Es de recordar que ‘Ney’ llegó en un momento crucial para el Santos, que volvió a disputar la Serie A brasileña tras lograr el ascenso desde la segunda división.

Mientras se reencuentra con su mejor versión, Neymar de 33 años, reveló hace poco que quiere jugar el Mundial 2026. El talentoso y experimentado jugador sabe que volver a la selección no será fácil, pues debe convencer al italiano Carlo Ancelotti, de que está preparado para coger las riendas de la ‘canarinha’.

Si logra hacerse un hueco en la ‘verdeamarela’, esa edición de la Copa del Mundo, misma que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá, supondría el último baile de ‘Ney’ con su combinado nacional.

Con 33 años, Neymar sigue siendo considerado, por los amantes del fútbol, como un jugador excepcional porque su habilidad técnica, velocidad, regate, capacidad de pase y visión de juego son destacadas.

Además, cabe resaltar, tiene un talento innato para driblar. También es un excelente cobrador de tiros libres y penales, y posee una gran efectividad frente al arco.