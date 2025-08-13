NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Copa Sudamericana

La pelea que se desató en el estadio entre hinchas de Huracán y el Once Caldas tras el gol de Dayro Moreno

agosto 13, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Pelea en la tribuna del estadio en el partido entre Once Caldas y Huracán / FOTO: EFE
Hombres de amabas aficiones comenzaron a agredirse a través de la reja divisoria, pero gracias a la pronta reacción de las autoridades no pasó a mayores.

El primer partido del día -y de la ronda de los 16 mejores, cuya primera fase de completará entre miércoles y jueves- se vivió en la colombiana Manizales, allí donde el local Once Caldas sacó un triunfo 1-0 ante el argentino Huracán.

Tras un primer tiempo sin grandes emociones y con un 0-0 marcado a fuego, en el complemento una jugada individual de Michael Barrios abrió camino al Caldas al terminar en penal que convirtió en gol el veterano Dayro Moreno a los 57 minutos.

o

Con su anotación, el delantero de 39 años igualó al atacante argentino Sergio Galván Rey como máximo artillero del ‘blanco blanco’ en competencias de la Conmebol, ambos con once goles.

Sin embargo, su gol desató una pelea en la tribuna entre los hinchas de Huracán que fueron hasta Manizales para acompañar a su equipo y los aficionados del Once Caldas, quienes, a través de la reja comenzaron a agredirse físicamente.

El video compartido por TyC Sports muestra como ambas hinchadas se lanzaron puños y patadas teniendo la reja de por medio y gracias a la pronta reacción de las autoridades, el problema no pasó a mayores.

"No porque se ganó todo está bien, nosotros tenemos que seguir trabajando y mejorando, y pensar en lo que viene, en ir a ganar porque el equipo demostró que puede ganar en Argentina", dijo el técnico cafetero Hernán Darío Herrera.

Con dominio del balón, los campeones de la Copa Libertadores de 2004 intentaron ampliar el marcador pero sus intenciones fueron presas de la falta de intensidad e ideas en ataque.

Enfrente, Huracán, subcampeón argentino, tampoco arriesgó y se vuelve a casa con la llave abierta de cara a la revancha, a disputarse en una semana en Buenos Aires.

